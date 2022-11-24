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Savaş mağduru Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar Antalya'da buluştu

24.11.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar, etkinlikte duvar boyama, mektup, sıfır atık dönüşüm, ebru, kil, ses terapisi atölyelerine katıldı, dans edip güzel vakit geçirdi.

Antalya'da, savaş mağduru Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar "Huzurun çocukları barış için buluştu" programında bir araya gelerek dünyaya Türkçe barış mesajı verdi.

Manavgat'ta Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen organizasyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki yetimhanelerden getirilen 500'e yakın çocuk ile Suriye'deki güvenli bölgeden getirilen üstün zekalı 30 çocuk çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kutalmış Yalçın, Türkiye'den barış ve kardeşlik mesajı verdiklerini belirterek, amaçlarının Türk dilini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Azez Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hamdan da bölgede hastaneler, okullar kurulmasında büyük katkıları olan Türkiye ve Türk halkına minnettar olduklarını ifade etti.

Hamdan, aynı kaderi yaşayan Suriye ve Ukraynalı çocukların artık barış içerisinde yaşamak istediğini vurguladı.

Suriyeli Mirna Casım, Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve Antalya'yı çok sevdiğini anlatarak, "Mavi denizi gördüm ve çok mutlu oldum." dedi.

Ukraynalı Angeline Denissenkov ise Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini dile getirerek, "Türkiye iyi ki var ve iyi ki bize yardım etti. Burada mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, barış ve kardeşlik mesajları içeren şarkı ve şiirleri Türkçe seslendirirken, çocuklar duvar boyama, mektup, sıfır atık dönüşüm, ebru, kil, ses terapisi atölyelerine katıldı, birlikte dans etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE EŞİ EMİNE ERDOĞAN'A MEKTUP

Ukraynalı ve Suriyeli çocuklar, mektup atölyesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılmak üzere mektuplar yazdılar.

Suriyeli Asinat El Hatab, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Ben Antalya'ya ilk defa geldim. Dağları, denizi, büyük büyük binaları ve oyun alanlarını burada gördüm. Bugün burada sizlerle ve Ukraynalı arkadaşlarımla asla unutamayacağım zamanlar geçirdim. Burada herkes bizi güleryüzle karşıladı. Sizler ihtiyacı olan herkese yardım ettiniz. Bugün de savaşa maruz kalan iki milletin çocuklarını bir araya getirdiniz. Suriye'de her gün her yerde okuduğum 'Kardeşlik sınır tanımaz.' cümlesinin ne anlama geldiğini anladım. Bunu bana yaşatarak öğrettiniz. Sadece Türklerle değil aynı kaderi paylaştığımız Ukraynalı arkadaşlarımızla da kardeşlik bağı kurmamızı sağladınız. Türkiye'yi ikinci vatanım gibi hissediyorum."

Sıfır atık dönüşüm atölyesinde iki ülke çocuklarınca hazırlanan bazı ürünlerin Emine Erdoğan ve Olena Zelenska’'ya hediye edileceği belirtildi.

Program, yüz boyama, animasyon ve kukla gösterileriyle sona erdi.

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