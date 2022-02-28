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''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü neden giymedi? Aykut Demir'den ilk açıklama... ''İçime sinmedi''

28.02.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de oynayan Erzurumspor'un kaptanı Aykut Demir, geçtiğimiz gün oynanan maç öncesi seremonide ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymeyi reddetmişti. Tüm takım arkadaşlarının tişörtü giymesi üzerine kendinin giymemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayla ilgili ilk açıklama Aykut Demir'den geldi. Demir, "Giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum." dedi.

''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü neden giymedi? Aykut Demir'den ilk açıklama... ''İçime sinmedi''

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra spor kamuoyundan büyük tepkiler gelmişti. UEFA'dan Rus takımlarına sert yaptırımlar gelmiş ve tüm Rus takımları Avrupa müsabakalarından men edilmişti. Erzurumspor'da Rusya'nın saldırısını protesto etmek için maçtan önce ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtle sahaya çıktılar. Takımın kaptanı Aykut Demir ise tişörtü giymedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

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Aykut Demir'in ''Savaşa hayır'' yazılı tişörtü giymemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar Aykut Demir'e tepki gösterirken tecrübeli oyuncudan ilk açıklama geldi.

"GİYMEK İÇİME SİNMEDİ"

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Futbol Anadolu'ya açıklamalarda bulunan Aykut Demir, "Ortadoğu coğrafyasında hergün binlerce insan ölüyor. Oralardaki zulmü görmezden gelenler, ses çıkarmayanlar konu Avrupa olunca bunu yapıyorlar. O ülkelere yapılmadığı için tişörtü giymek içime sinmedi. Giyseydim içim rahat etmezdi. Dünyanın herhangi bir yerinde savaşın olmasına ben de üzülüyorum. Masum insanların acılarını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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