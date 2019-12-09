Savaşçı 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çiğdem Teğmen'e ne oldu? Gaye Turgut Evin diziden ayrıldı mı? Savaşçı 85. son bölüm izle

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi 4. yeni sezon 85. bölümüyle 8 Aralık Pazar akşamı Fox TV'de ekrana geldi. Savaşçı son bölümde, Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye'ye gelmek isteyen soydaşlarımıza büyük bir tuzak kuruldu. Soydaşlarımızın yardımına ise Turan Timi yetişti. Ancak Markus'un hain planlarıyla tim saldırıya uğradı. Çiğdem Teğmen ise yaşanan çatışmada yaralandı. Gaye Turgut Evin'in canlandırdığı Çiğdem Teğmen karakterine ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM KONUSU

Markus’un elinden alınan Doğan birden fenalaşır ve kendinden geçer. Kılıç Timi Doğan’ı kaybetmekle karşı karşıya kalırken, Turan Timi ise Velid’in içinde olduğu aracın yolunu kesmiştir. Ancak gelişen beklenmedik olaylar Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa dahil, herkesi şaşkına çevirir.

Bu arada karargaha, Türkiye’ye gelmek için yola çıkan Doğu Türkistan’lı bir grup soydaşımızdan, haber alınamadığı bilgisi gelir. Kutalmış Paşa, Turan Timi’ni kafileyi bulup, Türkiye’ye getirmesi için görevlendirirken, Çiğdem Teğmen de bu göreve talip olur. Fakat Turan Timi soydaşlarımıza ulaşmak için canını dişine takıp ilerlerken, Sara’nın uluslararası bağlantılarından elde ettiği önemli bir bilgi, olayların seyrini değiştirecek ve Turan Timi’ni ortadan kaldırmak isteyen Markus’un eline büyük bir koz geçmesini sağlayacaktır.



Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!



