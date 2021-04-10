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Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

10.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savaşçı 6. sezonunda Kağan Bozok şoku yaşanıyor. Yeni sezonda Savaşçı dizisinde Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay oyuncu kadrosunda yer almıyor. Peki, Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

Savaşçı dizisi 6. sezonunda artık Kağan Bozok karakteri yer almayacak. 5. sezon sonunda sosyal medya hesabından sevenlerine veda eden Berk Oktay kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkürlerini sundu. Savaşçı dizisinden hiçbir şekilde ayrılmak istemediğini söyleyen Berk Oktay, Limon Film’in kendisine haksızlık yaptığını ancak sessizliğini koruyacağını ifade etti. Daha önce çıkan haberlerde Limon Yapım Berk Oktay’ın hiçbir şekilde Savaşçı dizisinden ayrılmasının söz konusu olmayacağını belirtmişti.

Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

SAVAŞÇI'DA KAĞAN NEDEN YOK?

Berk Oktay şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öncelikle Savaşçı dizisini her zaman birinci sıraya getiren izleyiciye teşekkür etti ve aslında Savaşçı’dan ayrılmak istemezdim ama şartlar bunu gerektirdi yapımcı Limon filmin bize yaptığı ayıpları saysak buradan Ankara’ya yol olur ama yine de ben edebimle sessizliğimi koruyorum dedi.

Daha önce Limon Film yetkilileri ise Berk Oktay ile sözleşmeleri olduğunu bu nedenle de Berk Oktay Savaşçı’dan ayrılamayacağın açılamıştı ancak maddi konularda geciken Limon Film Berk Oktay’ı sözleşmesi olduğu halde elinde tutamadı zira kendisi de sözleşmeye uyamadı maddi konularda.

BERK OKTAY'IN AÇIKLAMASI

Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Berk Oktay, öğretmen bir anne ve muhasebe müdürü bir babanın oğludur. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara’da tamamlayan Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra 2016 senesinde Merve Şarapçıoğlu ile evlenmiştir.

2003 yılında Best Model Of Turkey yarışmasını kazanan Berk Oktay, televizyon dünyasında ilk defa Tatlı Bela Fadime dizisinde oynamıştır. Akasya Durağı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde adını duyuran Oktay sırası ile Alev Alev, Benim Hala Umudum Var, Aşktan Kaçılmaz, İlişki Durumu Karışık yapımlarında rol almıştır.

Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay şu sıralarda Yasak Elma dizisinde Çağatay rolünü canlandırmaktadır.

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Savaşçı dizisi Yasak Elma dizisi Berk Oktay
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