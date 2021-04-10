Savaşçı'da Kağan neden yok? Berk Oktay ayrıldı mı?

Savaşçı dizisi 6. sezonunda artık Kağan Bozok karakteri yer almayacak. 5. sezon sonunda sosyal medya hesabından sevenlerine veda eden Berk Oktay kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkürlerini sundu. Savaşçı dizisinden hiçbir şekilde ayrılmak istemediğini söyleyen Berk Oktay, Limon Film’in kendisine haksızlık yaptığını ancak sessizliğini koruyacağını ifade etti. Daha önce çıkan haberlerde Limon Yapım Berk Oktay’ın hiçbir şekilde Savaşçı dizisinden ayrılmasının söz konusu olmayacağını belirtmişti.

SAVAŞÇI'DA KAĞAN NEDEN YOK?

Berk Oktay şahsi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada öncelikle Savaşçı dizisini her zaman birinci sıraya getiren izleyiciye teşekkür etti ve aslında Savaşçı’dan ayrılmak istemezdim ama şartlar bunu gerektirdi yapımcı Limon filmin bize yaptığı ayıpları saysak buradan Ankara’ya yol olur ama yine de ben edebimle sessizliğimi koruyorum dedi.

Daha önce Limon Film yetkilileri ise Berk Oktay ile sözleşmeleri olduğunu bu nedenle de Berk Oktay Savaşçı’dan ayrılamayacağın açılamıştı ancak maddi konularda geciken Limon Film Berk Oktay’ı sözleşmesi olduğu halde elinde tutamadı zira kendisi de sözleşmeye uyamadı maddi konularda.