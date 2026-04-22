Uzak Şehir için karar verildi! İlk veda edecek isim...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü büyük ses getiren dizinin Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, Nişantaşı'nda görüntülendi.

TARİHİ DUYURDU

Mardin’de çekilen dizinin sezon finaliyle ilgili konuşan oyuncu “Midyat’tayım set yoğun geçiyor. Set dışında bol bol geziyorum. Keyif alıyorum. Sezon finali galiba haziranın ilk haftası olacak” dedi.

Kulislerde sezon sonunda diziye veda edeceği öğrenilen Burç Kümbetlioğlu, “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna, “Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur” yanıtını verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kümbetlioğlu karakteri içinde şu yorumu yaptı; “Böyle bir projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin, ‘En çok izlenen dizilerden biri… Bu kadar kötü karakteri ilk defa oynuyorum. Bu da benim için değişik oldu. İlgi de var, linçleme de var. Senaryo sonuçta…”