Savaşçı dizisi bitiyor mu? Savaşçı final bölümü ne zaman?

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisine yeni sezonda Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni oyuncular katılmıştı. Fox TV'de 5 sezondur devam eden ve ekranların iddialı yapımı Savaşçı’nın final yapacağı iddia edildi.

4 sezon boyunca reyting rekoru kıran dizinin yeni sezonda istediği reytingi yakalayamadığı ve bu sebeple bu kararın alındığı öne sürüldü. Diziye yeni sezonda katılan ve canlandırdığı Albay Oktay Göktürk karakteriyle damga vuran Tamer Karadağlı da geçtiğimiz haftalarda Savaşçı'dan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun ayrılmasının da reytingleri olumsuz etkilediği iddia edildi.