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Savaşçı dizisi bitiyor mu? Savaşçı final bölümü ne zaman?

03.06.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de 5. sezonuyla yayınlanan Savaşçı dizisinden hayranlarına kötü haber geldi. Savaşçı’nın final yaparak ekranlara veda edeceği ileri sürüldü. 2 bölüm sonra ekranlara veda edecek olan dizinin başka bir platformda devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Savaşçı dizisi bitiyor mu? Savaşçı final bölümü ne zaman?

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli’nin paylaştığı Savaşçı dizisine yeni sezonda Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Erkan Meriç, Ekin Mert Daymaz, Anıl Tetik, Serenay Aktaş gibi yeni oyuncular katılmıştı. Fox TV'de 5 sezondur devam eden ve ekranların iddialı yapımı Savaşçı’nın final yapacağı iddia edildi.

4 sezon boyunca reyting rekoru kıran dizinin yeni sezonda istediği reytingi yakalayamadığı ve bu sebeple bu kararın alındığı öne sürüldü. Diziye yeni sezonda katılan ve canlandırdığı Albay Oktay Göktürk karakteriyle damga vuran Tamer Karadağlı da geçtiğimiz haftalarda Savaşçı'dan ayrılmıştı. Ünlü oyuncunun ayrılmasının da reytingleri olumsuz etkilediği iddia edildi.

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  1. bölümde ekran hayatına veda edeceği ileri sürülen Savaşçı dizisinin başka bir platformda yayın hayatına devam etmesiyle ilgili henüz bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.
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FOX Savaşçı dizisi Tamer Karadağlı
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