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  4. Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu! Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayınlandı

Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu! Savaşçı 97. bölüm fragmanı yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 09.09.2020 02:50 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın 4. yeni sezon yayın tarihi açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında ekrana veda eden Savaşçı'nın 97. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Peki Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? İşte Savaşçı 4. sezon yayın tarihi ve yeni bölüm fragmanı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisinin 4. yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Savaşçı'nın merakla beklenen 97. yeni bölümünden nefes kesen bir fragman yayınlandı.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Savaşçı dizisinin 97. yeni bölümü 13 Eylül Pazar akşamı Fox TV'de olacak.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Haydar'ın Türk Üssü'nden uzaklaştırdığı bomba yüklü araç infilak ederken, Kılıç Timi Yörük Haydar'ın akibetini merak ediyordur. Bu arada karargaha gelen, kaynağı belli olmayan bir istihbarat herkesi şaşkına çevirir. Hemen harekete geçen Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın yaptığı plan doğrultusunda ikiye bölünür. Ancak gelişen ilginç olaylar, kafaları daha da karıştırır. Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa karargahta, büyük bir tedirginlikle timden gelecek haberi beklerken, Kılıç Timi her şeyden habersiz kendileri için hazırlanmış tuzağa adım adım yaklaşmaktadır…

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