Savaşçı dizisi neden yok? Bitti mi? Savaşçı 100. yeni bölüm ne zaman?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı'nın 100. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Fox TV'de 4 Ekim Pazar akşamı Savaşçı dizisi yerine 7. Koğuştaki Mucize filmi yayınlandı.

SAVAŞÇI DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Fox TV'de pazar akşamları yayınlanan Savaşçı'nın yerine ise gelecek haftadan itibaren Öğretmen dizisi ekrana gelecek. Savaşçı'nın ise akıbeti hakkında açıklama geldi.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı dizisi son olarak 27 Eylül Pazar ekrana gelen 99. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Savaşçı dizisinde Kopuz Albay emirlere itaat etmediği ve Yüzbaşı Kağan Bozok'un yaşamını tehlikeye atması nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı görevinden alınırken, Kılıç Timi de istifa etti.



Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.