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Savaşçı dizisinde şok gelişme! 6 yeni oyuncu dahil oluyor

08.05.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı'da yeni bir gelişme yaşandı. Oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisine 6 yeni isim dahil oluyor. Peki, Savaşçı dizisinin yeni oyuncuları kim olacak? İşte, ayrıntılar...

Savaşçı dizisinde şok gelişme! 6 yeni oyuncu dahil oluyor

Bordo Berelilerin hikayesi konu alındığı Savaşçı dizisi 5 sezondur büyük bir ilgi görüyor. Yeni sezona iddialı oyuncu kadrosu ile giriş yapan Savaşçı dizisine yeni oyuncuların dahil olduğu ifade edildi. İşte, Savaşçı'nın yeni oyuncuları...

SAVAŞ DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI BELLİ OLDU

5'inci sezonunda da büyük bir ilgi ile izlenen Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna 6 yeni isim dahil oldu. İddialara göre bu isimler; Furkan Ak, Yener Gürsoy, Selim Erdoğan, Emre Fakıoğlu, Orhan Gediz ve Beyza Eren olacak. Yeni oyuncuların 106 . bölüm itibari ile ekranlarda olması bekleniyor.

SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt

Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz

Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk

Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli

Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı

Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe

Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas

Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç

Serenay AktaTeğmen Selcen Efe

Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış

Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk

Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç

Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt

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Anahtar Kelimeler:
FOX Savaşçı dizisi
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