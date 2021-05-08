Savaşçı dizisinde şok gelişme! 6 yeni oyuncu dahil oluyor

Bordo Berelilerin hikayesi konu alındığı Savaşçı dizisi 5 sezondur büyük bir ilgi görüyor. Yeni sezona iddialı oyuncu kadrosu ile giriş yapan Savaşçı dizisine yeni oyuncuların dahil olduğu ifade edildi. İşte, Savaşçı'nın yeni oyuncuları...
SAVAŞ DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI BELLİ OLDU
5'inci sezonunda da büyük bir ilgi ile izlenen Savaşçı dizisinin oyuncu kadrosuna 6 yeni isim dahil oldu. İddialara göre bu isimler; Furkan Ak, Yener Gürsoy, Selim Erdoğan, Emre Fakıoğlu, Orhan Gediz ve Beyza Eren olacak. Yeni oyuncuların 106 . bölüm itibari ile ekranlarda olması bekleniyor.
SAVAŞÇI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Sarp Levendoğlu-Yüzbaşı Haydar Bozkurt
Murat Serezli-Albay Halil İbrahim Kopuz
Tamer Karadağlı-Albay Oktay Göktürk
Ekin Mert Daymaz-Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli
Erkan Meriç-Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı
Anıl Tetik-Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe
Ali Tarık Fındık-Astsubay Üstçavuş İlyas
Serkan Kuru-Astsubay Başçavuş Ali Çekiç
Serenay AktaTeğmen Selcen Efe
Serhat Nalbantoğlu-Tümgeneral Ahmet Kutalmış
Ediz Hun-Emekli Albay Gündüz Göktürk
Alp Öyken-Mehmet Arif Kırlangıç
Zerrin Sümer-Akkız Bozkurt
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