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Savaşçı dizisine bir transfer daha! Cem Kurtoğlu Savaşçı'da hangi rolde oynayacak? İşte Savaşçı'nın yeni oyuncu kadrosu

27.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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Savaşçı dizisine bir transfer daha! Cem Kurtoğlu Savaşçı'da hangi rolde oynayacak? İşte Savaşçı'nın yeni oyuncu kadrosu

Yayınlandığı 4 sezon boyunca beğeniyle izlenen FOX'un fenomen dizisi 'Savaşçı', yeni sezonuyla ve yeni eklenen oyuncularıyla, çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi 'Savaşçı'nın ekibine usta oyuncu Cem Kurtoğlu katıldı. Cem Kurtoğlu dizide 'Mösyö' karakteriyle yer alacak.

'Savaşçı'ya geçtiğimiz günlerde Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Ediz Hun, usta oyuncu Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Serenay Aktaş ve Güneş Zavrak katılmıştı.

Çekimleri son hız devam eden ve büyük merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

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Yapımcılığını Limon Yapım/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Osman Taşçı ve Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı “Savaşçı”, 5. Sezonuyla yakında izleyicileriyle buluşacak.

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