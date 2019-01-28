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Savaşçı dizisine üç sürpriz transfer! İşte yeni karakterler

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 20:23 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'nın kadrosuna üç yeni oyuncu katıldı. İşte Savaşçı'daki yeni oyuncular ve rolleri.

Savaşçı dizisine üç sürpriz transfer! İşte yeni karakterler

Başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Müjde Uzman, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Gaye Turgut Evin, Ali Tarık Fındık ve Doğan Bayraktar’ın paylaştığı, yapımcılığını Limon Film/Hayri Aslan’ın, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu’nun üstlendiği “Savaşçı” dizisine üç yeni oyuncu katıldı.

“Savaşçı”nın 61. bölümü itibarıyla, dizide “Murat Kopuz” karakterine hayat veren Ali İl, İbrahim Kopuz’un (Murat Serezli) kardeşi olarak izleyici karşısına çıktı.

Ali İl (1)

Elsa’yı canlandıran Deniz Çom, uluslararası çalışan bir istihbarat ajanının yanı sıra sinsi ve akıllı bir kadın olarak ekrana geldi. Elsa, örgütün beyni rolünde.

Elsa

Evren Erler’in hayat verdiği “Melik” karakteri ise, Elsa’nın yakışıklı sevgilisi, bölgede etkin bir şeyhin oğlu. Modern bir görünüme sahip olan Melik, örgütün planlanan eylemlerini hayata geçiren en önemli adamı.

Evren Erler (1)

Pazar günlerinin en çok izlenen dizisi “Savaşçı”, yeni bölümleriyle FOX’ta.

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Ali İl savaşçı dizisi savaşçı

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