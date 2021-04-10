Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi intikam peşinde!

Savaşçı’nın yayınlanan 100. yeni bölüm fragmanında; Kılıç Timi, arkadaşlarını şehit eden teröristin izini sürer. Operasyon fitili ateşlenirken, olayların seyri değişir. Savaşçı’nın yeni bölümünde; Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir bilgi karargâha ulaşır.
Kılıç Timi için intikam zamanı geldi çattı. Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin izini süren Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşleyerek, olayların seyrini değiştirir.
Bu esnada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le alakalı önemli bir haber karargâha bomba gibi düşer. Albay İbrahim Kopuz, General Ahmet Kutalmış ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmak istemese de ardından gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.
Gerçekleri ortaya çıkarma konusunda kararlılığını sürdüren Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Fakat hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.
Şimdi Kılıç Timi, ölümcül bir tuzağa adım adım giderken, bir defa daha kılıcın keskin ucunda yürüyecektir.
Savaşçı 100. yeni bölümüyle 10 Nisan Cumartesi saat 20.00'de FOX TV ekranlarında buluşuyor.
Tamer Karadağlı, Ediz Hun, Cem Kurtoğlu ve Ekin Mert Daymaz’ın da yeni sezonda kadrosuna katıldığı Savaşçı'da Kılıç Timi yeni operasyonlara imza atıyor.
Yönetmenliğini Şafak Bal ile Osman Taşçı’nın yaptığı ve senaryosunu Süleyman Çobanoğlu'nun yazdığı Savaşçı her Cumartesi FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
Savaşçı dizisine Ediz Hun ve Tamer Karadağlı’nın dışında çok sayıda ünlü oyuncu da dâhil oldu.
"Bordo Berelilerin" hikâyesinin konu edildiği Savaşçı dizisinin kadrosunda; Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Ekin Mert Daymaz, Tamer Karadağlı, Anıl Tetik, Erkan Meriç, Serkan Kuru, Ali Tarık Fındık, Ersin Olgaç, Serenay Aktaş, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Güneş Zavrak, Ediz Hun, Yiğit Anıl Dinkçi, Feyza Sevil Güngör Alp Öyken ile Zerrin Sümer gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.
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