Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kılıç Timi intikam peşinde!

Savaşçı’nın yayınlanan 100. yeni bölüm fragmanında; Kılıç Timi, arkadaşlarını şehit eden teröristin izini sürer. Operasyon fitili ateşlenirken, olayların seyri değişir. Savaşçı’nın yeni bölümünde; Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le ilgili önemli bir bilgi karargâha ulaşır.

İŞTE SAVAŞÇI'NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Kılıç Timi için intikam zamanı geldi çattı. Silah arkadaşlarını şehit eden teröristin izini süren Kılıç Timi, yaptığı operasyonla fitili ateşleyerek, olayların seyrini değiştirir.

Bu esnada Türk Özel Kuvvetleri'nin en önemli subaylarından Albay Oktay Göktürk'le alakalı önemli bir haber karargâha bomba gibi düşer. Albay İbrahim Kopuz, General Ahmet Kutalmış ve Kılıç Timi gelen bu istihbarata inanmak istemese de ardından gelişen olaylar kafaları daha da karıştırır.

Gerçekleri ortaya çıkarma konusunda kararlılığını sürdüren Kopuz Albay, Kılıç Timi'ni Yüzbaşı Haydar Bozkurt komutasında hemen harekete geçirir. Fakat hedefleri Türk Devletleri'ni birbirine düşürmek olan terör odakları, hazırladıkları şeytani planı çoktan devreye sokmuştur.