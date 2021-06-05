Savaşçı ne zaman final yapacak? Savaşçı final mi yapıyor, neden final oluyor?

Vermiş olduğu uzun aranın ardından ekranlara dönen ve FOX TV'de yayınlanan Savaşçı, 5. sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Sevilen diziyle ilgili izleyiciler Savaşçı ne zaman final yapacak, Savaşçı final mi oluyor sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Savaşçı ne zaman final yapacak?

SAVAŞÇI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? SAVAŞÇI FİNAL Mİ YAPIYOR? SAVAŞÇI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Savaşçı dizisinin final tarihi sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. Sürekli yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla pek çok defa gündeme gelen ve ekranlara ara vermek zorunda kalan, ardından yeni sezona büyük umutlarla başlayan dizi, ekran macerasında beklenen reytingi bir türlü elde edemedi. Beklediğini alamayan Savaşçı ekibinden hayranlarına ne yazık ki kötü haber geldi.

5 sezondur ekranlarda olan yapım, final kervanına katılan diziler arasında yerini aldı. Eskişehir'de çekimleri yapılan ve Limon Film imzalı olan sevilen dizi yayınlanacak iki bölümünün ardından FOX TV'de ekranlara veda edecek. Yakın zamanda 109. bölümde final yapacak olan diziye bu sezon yeni oyuncular dahil olmuş ve usta oyunculardan Tamer Karadağlı ile Ediz Hun da ayrı bir renk katmıştı.