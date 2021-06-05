Savaşçı ne zaman final yapacak? Savaşçı final mi yapıyor, neden final oluyor?

Vermiş olduğu uzun aranın ardından ekranlara dönen ve FOX TV'de yayınlanan Savaşçı, 5. sezonuyla ekran macerasına devam ediyor. Sevilen diziyle ilgili izleyiciler Savaşçı ne zaman final yapacak, Savaşçı final mi oluyor sorularını araştırmaya koyuldu. Peki Savaşçı ne zaman final yapacak?
İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Savaşçı dizisinin final tarihi sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. Sürekli yaşanan oyuncu ayrılıklarıyla pek çok defa gündeme gelen ve ekranlara ara vermek zorunda kalan, ardından yeni sezona büyük umutlarla başlayan dizi, ekran macerasında beklenen reytingi bir türlü elde edemedi. Beklediğini alamayan Savaşçı ekibinden hayranlarına ne yazık ki kötü haber geldi.
5 sezondur ekranlarda olan yapım, final kervanına katılan diziler arasında yerini aldı. Eskişehir'de çekimleri yapılan ve Limon Film imzalı olan sevilen dizi yayınlanacak iki bölümünün ardından FOX TV'de ekranlara veda edecek. Yakın zamanda 109. bölümde final yapacak olan diziye bu sezon yeni oyuncular dahil olmuş ve usta oyunculardan Tamer Karadağlı ile Ediz Hun da ayrı bir renk katmıştı.
Sarp Levendoğlu - Yüzbaşı Haydar Bozkurt
Murat Serezli - Albay Halil İbrahim Kopuz
Tamer Karadağlı - Albay Oktay Göktürk
Ekin Mert Daymaz - Astsubay Çavuş Görkem İlbeyli
Erkan Meriç - Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı
Serhat Nalbantoğlu - Tümgeneral Ahmet Kutalmış
Ediz Hun - Emekli Albay Gündüz Göktürk
Alp Öyken - Mehmet Arif Kırlangıç
Zerrin Sümer - Akkız Bozkurt
Anıl Tetik - Astsubay Çavuş Savaş Çiğiltepe
Ali Tarık Fındık - Astsubay Üstçavuş İlyas
Serkan Kuru - Astsubay Başçavuş Ali Çekiç
Serenay Akta - Teğmen Selcen Efe
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