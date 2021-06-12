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Savaşçı neden final yapıyor? FOX TV’den üzen karar!

12.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarının ilgi ile takip edilen Savaşçı dizisi ile ilgili kanal yönetminden izleyiciyi üzen bir karar alındı. 4 sezondur başarılı işlere imza atan ve bu yıl 5. sezonu ile izleyicisiyle buluşan Savaşçı dizisi final kararı aldı.

Savaşçı neden final yapıyor? FOX TV’den üzen karar!

Yeni sezonunda Tamer Karadağlı’nın da diziye dahil olmasıyla farklı bir hava estiren Savaşçı’da işler yolunda gitmedi. Birkaç bölüm oynayan Tamer Karadağlı diziden ayrıldı. Berk Oktay’ın da Yasak Elma’ya transfer olmasıyla Savaşçı, reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamayarak final kararı aldı.

SAVAŞÇI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Savaşçı bu cumartesi yayınlanacak 109. bölümünün ardından ekrana veda edecek.

SAVAŞÇI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

4 sezondur yayınlanan, 5. sezonda ise birbirinden ünlü isimleri kadroya katarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Savaşçı dizisi, usta oyuncu Tamer Karadağlı’nın diziye dahil olmasının ardından reytinglerde yükseliş yaşamasına rağmen eski başarısına ulaşamadı.

Birkaç bölüm dizide oynayan Tamer Karadağlı’nın Savaşçı’ya veda etmesi ile birlikte 6 isimle birden anlaşma sağlandı. Fakat dizinin reytingleri yine istenilen seviyeye ulaşamadı. Berk Oktay’ın da Yasak Elma’ya transfer olması ile birlikte reytinglerde düşüş yaşayan Savaşçı dizisi için FOX TV final kararı aldı.

Savaşçı neden final yapıyor? FOX TV’den üzen karar!

HİKAYE

Savaşçı, dünyanın en zor koşullarında görev alan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, "Bordo Berelilerin" hikayesini konu ediniyor.

"Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!"

KÜNYE

YAPIMCI: HAYRİ ASLAN

YAPIM: LİMON YAPIM

SENARYO: SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU

YÖNETMEN: ERAY KOÇAK

MÜZİK: ZEYNEP ALASYA-CANER ÖZKAN

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ERHAN ERGÜN

UYGULAYICI YAPIMCI: AHMET BİRCAN


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Anahtar Kelimeler:
FOX Savaşçı dizisi
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