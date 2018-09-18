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Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

FOX'un sevilen asker dizisi Savaşçı'nın merakla beklenen yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Savaşçı 3. yeni sezonu ne zaman başlayacak? Fox TV'de pazar günleri ekrana gelen Savaşçı, Kılıç Timi'nin başından geçen kahramanlık hikayelerini ekrana aktarıyordu. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 48. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanında, bağımsız Türk devletlerinin bayraklarıyla Kılıç Timi dikkat çekiyor.

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Berk Oktay, Sarp Levendoğlu ve Murat Serezli'nin paylaştığı dizi, bağımsız Türk devletlerinin bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk imzalı fragmanıyla yine farkını gösterdi.

'Savaşçı' yeni sezonuyla yakında FOX'ta! Fox TV'de pazar günleri ekrana gelen Savaşçı, Kılıç Timi'nin başından geçen kahramanlık hikayelerini ekrana aktarıyordu. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu'nun oynadığı Savaşçı dizisi 48. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

SAVAŞÇI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Öldü sanılan Leyla’nın ortadan kaybolması kafaları karıştırır. Bu arada Kopuz Albay Leyla’yla ilgili önemli bilgilere ulaşır. Ancak Seyfi’den gelen bir istihbarat Leyla’nın başta Yüzbaşı Kağan olmak üzere, Kılıç Timi’ne saldırı planları içinde olabileceği ihtimalini yükseltir. Bağlantılı olduğu yapının yönlendirmesiyle harekete geçen Leyla, sonunda şeytani hamlesini yapar...

Leyla’nın bu hamlesi sadece Kağan’ın değil, Kutalmış Paşa, Albay Kopuz ve Kılıç Timi’nin diğer üyelerinin de hayatında büyük kırılmalara sebep olacaktır.


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