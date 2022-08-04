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Savcı ne iş yapar? Savcının görevleri ve sorumlulukları nelerdir?

04.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasa dışı herhangi bir suç durumunun tespit edilmesinin ardından yasalara uygun olarak hukuka göre soruşturma yapan kimsedir. Kamu görevlisi olan savcı hukuki olarak da güven makamıdır.

Suçlu ya da suça dair delilleri bulunduğu yerde tespit ya da teşhis etmek savcının görevlerinden yalnızca birisidir. Savcı ne iş yapar sorusuna verilecek en iyi yanıt; soruşturmaya uygun olarak iddianame hazırlar ve yasalar çerçevesinde dava açar. Savcının savcının sorumlulukları nelerdir?

Savcının Görev ve Yetkileri

Savcılar kanuna aykırı olarak gerçekleşen suçların araştırarak değerlendirilmesini yapan bunların yanı sıra ihbar ve şikayetleri çeşitli kaynaklardan araştıran kimsedir. Suça dair bilgi, ihbar ve konuları ayrıntılı şekilde soruşturan savcılar, hukuk temelinde suç oluştuğu ya da haberi aldığı andan itibaren devlet adına soruşturma yapan kimselerdir. Savcılar araştırma ve soruşturmaları dellilerin olduğu yerde değerlendirir ve tespit eder. Savcının görevleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Dava konusunda kanıt toplamak,
  • Olay, ihbar ve şikayet hakkında bilgilendirildiği andan itibaren çalışmaya başlamaktadır,
  • Kamu yararına mağdur olan kimseleri savunur ve haklarını korur,
  • İddianameyi hazırlar,
  • İddianameyi hukuka uygun değerlendirir,
  • Kasıtlı veya taksirle adam öldürme suçunda karşı adli muayene yapar,
  • Olay yerinde suça dair olan delilleri eksiksiz değerlendirir,
  • Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak belirlenen savcının, kişilerin hukuk karşısında eşitliği ve haksızlığın önlenmesi, iddianame oluşturma gibi görevleri vardır.

Savcı Nasıl Olunur?

Ceza muhakemesi hukuku 160. maddesine uygun olarak Cumhuriyet Savcısı olabilmek için, Türk vatandaşı olmak ve dört yıllık hukuk fakültesinden başarıyla mezun olmak gibi yetkinliklere sahip olmak gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olmanın ardından ÖSYM ile Adalet Bakanlığı'nın yapmış olduğu sınavdan başarılı olmak şartı aranır.

Eğitim ve sınav sonucunda başarılı olan kimseler, stajyer savcı olarak görevlerine başlarlar. Staj süresini tamamlayan kimseler Türkiye Cumhuriyeti savcısı olarak göreve başlamaktadır. Savcılar davayı açmak ve yürütmek ile yükümlü olan kimselerdir. Mahkemenin vereceği kararları uygulamak ve kendine verilen görevleri yürütmek durumunda olan yargı organı olarak görevlendirilmektedir.

Savcılık Stajı Hakkında Genel Bilgi

Hukuk fakültesinden mezun olan kimseler avukat olarak mezun olur. Mezun olan avukatların hepsi birer savcı ve hakim adayıdır. Savcı ve hakim adaylarının meslek öncesinde staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Staj dönemi meslek ile ilgili gereken bilgi beceri ve deneyim kazanabilmeleri için gerekmektedir. Staj süresi iki yıl olarak belirlenen hakim ve savcı adayları bu süreyi tamamlaması ile Türkiye Cumhuriyet Hakim ya da Savcısı olarak göreve başlamaktadır.

Savcı Olmak İçin Gerekenler

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • 35 yaşına doldurmamış olmak,
  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
  • Erkeker için askerliği yapmış olmak ya da ertelemiş olmak
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Herhangi bir şekilde suç işlememiş olmak.

Savcı Olmak İsteyen Bireylerde Olması Gereken Özellikler

  • Adaletli
  • Güvenilir
  • Disiplinli
  • Dürüst
  • Özverili

Savcının Rütbeleri

Savcılık kurumunda hiyerarşik bir yapı söz konusudur. İtaat durumu söz konusu değildir ancak alt üst ilişkisi çok keskin bir şekilde bellidir. Rütbe sistemi bulunan savcılıkta tüm savcılar rütbe atlayamaz. Savcılar yapmış olduğu çalışmalar ile orantılı şekilde yükselmeye başlar. Örneğin Cumhuriyet Savcısı olan biri Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili, Danıştay Başsavcısı ve Yargıtay Başsavcısı rütbelerine yükselme şansı bulunmaktadır.

  • Savcıların rütbeleri sırası ile;
  • Cumhuriyet savcısı,
  • Cumhuriyet Başsavcı vekili,
  • Cumhuriyet Başsavcısı,
  • Yargıtay Cumhuriyet savcısı,
  • Danıştay savcısı,
  • Adalet bakanlığı savcısı.

Savcı Çeşitleri

Adalet Bakanlığına bağlı olsalar dahi Savcıların alt kuruluşları değişiklik göstermektedir. İdari ve adli yargı bölümlerinde çalışabilen savcılar, İdari yargı bölümünde çalışan savcılar Danıştay Savcısı olarak Adalet Bakanlığına bağlı şekilde görevlerini yapmaktadırlar. Adli yargı alanında bulunan savcılar ise il ya da ilçelerde Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gibi görevlerde Adalet Bakanlığına bağlı şekilde idari görevlerde hizmet vermektedirler.

Savcıların Çalışma Ortamı ve Koşulları Nasıldır?

Savcılar görevlerinin genelinde mahkemelerde ya da bürolarda görevlerini yapmaktadır. Bazen ise olay yeri hakkında araştırma ve soruşturma yapmak amacı ile olayın olduğu yere de gidebilmektedirler. Bazen zort şartlarda çalışmak durumunda kalan savcıların sık sık şehir değiştirmeleri gerekebilir. Yoğun iş yüküne sahip olan ve ciddi anlamda sorumluluk isteyen bir meslek olan savcılık, adalet ve devlet mekanizmasının yer aldığı pek çok makam ile iletişim kurmak durumundadır.

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