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Gazetecilik mezunları ne iş yapar? Gazetecilik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

25.07.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçiminde dikkat edilecek hususlardan biri de kişinin ilgi alanları ve yetenekleridir. Gelecekte yapılacak olan mesleğin iyi bir gelir getirmesi de önemli bir noktadır. Teknolojik gelişmeler var olan birçok mesleği şekillendirmiştir. Bu durumdan etkilenen mesleklerden biri de gazeteciliktir. Özel sektörde olduğu gibi kamuda da çalışma imkanı bulunan gazetecilik mezunları ne iş yapar, hangi dersler üzerine eğitim alır?

Gazetecilik mezunları ne iş yapar? Gazetecilik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İçindekiler

  • Gazetecilik bölümü nedir?
  • Gazetecilik bölümü eğitim süresi kaç yıldır?
  • Gazetecilik bölümü dersleri nelerdir?
  • Gazetecilik mezunları ne iş yapar?
  • Gazetecilik mezunları iş imkanları nelerdir?
  • Gazetecilik mezunları nerelerde çalışır?
  • Gazetecilik mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?
  • Gazetecilik mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Gazetecilik, internet kullanıcılarının artması ile gelenekselden dijitale taşınmış bir meslektir. İnternet siteleri, aplikasyonlar, yazılı basın ürünlerinin yerini almaya başlamıştır. Haber takibi yapmayı seven, işetişimi kuvvetli, araştırma yapmaya eğilimi olan, meraklı karakterde kişiler bu mesleğe yönelebilirler.

Ekonomi, spor, siyaset gibi birçok alanla ilgili olmak bu mesleği seçenler için kolaylık sağlayacaktır. Ülkemizdeki üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim alıp mezun olarak bu alanda çalışmak mümkündür. Bu mesleğin özel sektörde ve kamu alanında birçok çalışma imkanı vardır.

Gazetecilik bölümü nedir?

İletişim Fakültesi dahilinde eğitimleri verilen bir lisans programıdır. Yazılı basında çalışmak isteyenlerin tercih ettiği, güncel bilgileri takip eden kişilerin eğitim aldığı bir bölümdür. Bölümü seçmek isteyen kişiler Türkçe'yi düzgün ve etkin bir biçimde konuşan ve yazan kişiler olmalıdır.

Türkiye'de birçok üniversite bu eğitimi verir. Basın yayın alanında ilgi ve yetenek gerektirir. Doğru habere ulaşmak ve bunu insanlara ulaştırmak hedefindeki kişiler için son derece uygundur.

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Gazetecilik bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Bölüm dört yıllık bir lisans programı içerir. Sekiz ara dönemden oluşur. Bazı okullarda bir yıllık ve İngilizce dilinde verilen hazırlık sınıfları da vardır. Bölüme girebilmek için Temel Yeterlilik ve Alan Yeterliliği sınavlarına girme zorunluluğu vardır. Puanlar sözel alandan değerlendirilir.

Derslerin işlendiği dört yıllık süreç içinde zorunlu staj süresi de bulunur. En az yirmi iş günü staj yapılmalıdır. Staj yapılacak yer seçimi için öğrenciler kendi imkanlarını kullanabilirler. İmkanı olmayanlar okudukları okuldan bu konuda destek alabilirler.

Arzu eden öğrenciler dört yıllık lisansı bitirdikten sonra akademik alanda ilerleyebilirler. Okudukları üniversitelerde ya da başka okullarda akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca okullarına başvuru yaparak öğrenci değişim programları ile yurt dışına gitme imkanları da vardır.

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Gazetecilik bölümü dersleri nelerdir?

Dört yıl ve sekiz ara dönem süren program dahilinde zorunlu ve alan seçmeli dersler bulunur. İlk iki yıl boyunca teorik dersler verilir. İkinci yılın ardından ise dersler uygulamalı olarak yapılır.

Bu zorunlu ve seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Eleştirel Düşünme, Bilgi ve İletişim teknolojileri, İktisada Giriş, Türk Dili, Hukukun Temel Kavramları, İletişim Tarihi, Psikoloji, Felsefe, Temel Fotoğrafçılık, Sosyoloji, Siyaset Bilimine Giriş, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Basın Fotoğrafçılığı, Sosyal Psikoloji, Basın Fotoğrafçılığı, Sosyal Psikoloji, Görsel Kültür, Anayasa Hukuku, Yeni Medya, Estetik, Türkiye Ekonomisi, Diksiyon, Klavye, Film Analizi, Türkiye Ekonomisi, Halkla İlişkiler ve Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Medya, İletişim Ekonomi Politiği, Kamuoyu ve Kamuoyu Araştırmaları, Popüler Kültür ve Günlük Yaşam, Mesleki İngilizce, Televizyon Haberciliği, Uygulamalı Gazetecilik, Medyada Güncel Sorunlar, Halk Odaklı Habercilik, Yurttaş Gazeteciliği, Fikri Haklar, Uluslararası İletişim, Haber Çözümlemesi.

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Gazetecilik mezunları ne iş yapar?

Gazetecilik mezunu olan kişiler aldıkları eğitim dahilinde çeşitli iş olanaklarına sahip olurlar. Mesleki hayatları boyunca girdikleri iş yerine ya da çalıştıkları alana göre görevleri farklılık gösterir.

Medya çalışmaları, haber kurguları, içerik editörlüğü, muhabirlik gibi görevler üstlenebilirler. Bir gazete ya da dergide köşe yazarlığı yapabilirler. Spor biriminde istatistikler hazırlamadan sorumlu olurlar. Farklı konularda yazı dizileri ve röportajlar gerçekleştirebilirler.

Bölüm mezunları, aldıkları eğitim doğrultusunda Reklam Koordinatörü, Sayfa Editörü, Grafiker, Dergi Tanıtım ve Satış Elemanı, Halkla İlişkiler Sorumlusu, Dizgi Tasarım Sorumlusu gibi unvanlar altında görev almaya hak kazanırlar.

Bunların yanında kameramanlık, kurguculuk, metin yazarlığı, sosyal medya uzmanlığı, ana haber yönetmenliği, hava durumu ya da spor spikerliği de yapabilirler.

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Gazetecilik mezunları iş imkanları nelerdir?

Hem özel hem de kamuya ait kurum ve kuruluşlarda çalışma imkanları vardır. Bölümde alınan eğitim dahilinde birçok iş yapabilirler. Görsel alanda ilgisi daha fazla olan mezunlar, fotoğrafçılığa, grafikerliğe, kameramanlığa yönelerek saha çalışanı olabilirler.

Gazetecilik mezunları nerelerde çalışır?

Gazeteler, haber kanalları, internetteki haber siteleri, bilim, edebiyat, sanat gibi alanlarda yayınlar yapan dergiler, televizyon kanalları, ulusal ya da yerel yayın yapan gazeteler, reklam ajansları, iletişim sektöründe çalışan firmalar bu bölüm mezunlarının çalışabileceği iş yerlerindendir.

Gazetecilik mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Devlete ait bir kurum ya da kuruluşta çalışmak isteyen bölüm mezunları, memurluk sınavına girmek zorundadırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girip bu sınavda baraj üzeri bir puan almalıdırlar. Daha sonra devletin yapacağı atamaya göre çalışmaya başlayabilirler.

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Gazetecilik mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışma imkanı da oldukça fazla olan bir bölümdür. Özel kuruluş olan medya ve yayın organlarında çalışabilirler. Gazetelerde, dergilerde yazı işleri, haber düzenlemeleri ya da üretimi yapabilirler.

Yine özel girişim televizyon kanallarında, gün ortası ya da ana haber bültenlerini, hava durumlarını, spor haberlerini sunmak gibi görevler üstlenebilirler. Ekonomi, siyaset, spor, magazin, sanat gibi farklı birimlerde çalışarak bu alanlarda haber üretebilirler.

Öğrencilikleri sırasında ya da mezun olduktan sonra yurt dışına giderek eğitimlerini orada sürdürebilirler. Bu sürecin ardından imkanları dahilinde gittikleri ülkede çalışabilirler.

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