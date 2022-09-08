Adli Bilişim Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Günümüzde internetin yaygın hâle gelmesi, kişisel bilgisayarların ve akıllı telefonların kullanımının artması pek çok soruna yol açabiliyor. Kişisel bilgilerin internette depolanmasıyla birlikte bu bilgilere izinsiz erişmek bu sorunlardan en önemlileridir. Yetkisiz erişim, yani internet korsanlığı, siber suç teriminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sistemlere zarar verme, kişisel verilerin ve bilgilerin çalınması, şifreleri ele geçirme ya da hacking gibi durumlar siber suçlardan bazılarıdır.

Ülkemizde bulunan tüm kamu kuruluşlarının internet altyapısı bulunmaktadır. Kuruluşların çoğu bilgilerini elektronik ortamda saklar. Bu teknolojinin bu kadar kullanılması, korumayı da beraberinde getirmiştir. Bilgi güvenliği sağlamak ve siber suçların önüne geçmek artık bir gereklilik hâline geldi. Bu gerekliliğin sonucunda da bu konuda uzman kişiler yetiştirmek için Adli Bilişim Mühendisliği lisans programı açılmıştır.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü nedir?

İnternetin yaygınlaşması ve artık çoğu verinin elektronik ortamda depolanması sonucunda ortaya siber suçlar çıkmıştır. Siber suçlarla mücadele edebilmek adına yetkin insanları yetiştirmek Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünün temel amacıdır. Bu bölümde öğrencilerin en temel olarak öğrenecekleri şey kurum ve şirketlerde, internet ve elektronik ortamda bir suç oluşmaması ve kurumun zarar görmemesi için nasıl önlemler alacağıdır. Bu noktada bilişim sistemlerini iyice öğrenmeleri ve etkili kullanabilmeleri gerekir. Bu önemlerin nasıl alınacağı, planlamanın ve stratejinin nasıl ilerletileceği konusunda çeşitli teorik dersler alırlar.

Adli Bilişim Mühendisliği öğrencilerinin öğrendiği bir diğer temel konu da bir siber suç karşısında nasıl hareket edeceğidir. Öncelikle soğukkanlı ve dikkatli olmaları gerekir. Karşılaşılan suçla ilgili veriler toplamayı, analiz etmeyi ve gerekli şekillerde nasıl raporlayacaklarını öğrenirler. Suç hakkında delillerin toplanması ve bu delillerin korunup adli kopyalamanın yapılması gibi çeşitli teknikler öğrenirler. Buradaki temel amaç, işlenen siber suç karşısında nasıl hareket edecekleri ve izleyecekleri yolun temelidir. Adli Bilişim Mühendisliği öğrencisi bu iki temele sahip olabilmek için pek tabi öncelikle çalıştığı firmanın bulunduğu ve bağlı olduğu ülkenin siber suçlar için nasıl bir yasal düzenlemelere ve yaptırımlara sahip olduğunu bilmesi gerekir.

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü bir lisans programıdır. Adli Bilişim Mühendisliği diploması almak için öğrencilerin 240 AKTS haklarını doldurmaları şarttır. Bunun yanı sıra okudukları okuldan mezun olmaları için gerekli şartları da yerine getirmeleri gerekir. Lisans programında işlenen dersler genel olarak okullarda benzerlik gösterir. Ancak okuldan okula göre bazı dersler ve ders içerikleri farklılık gösterebilir. Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü derslerine bakacak olursak:

Algoritma ve Programlama

Adli Bilişim Mühendisliğinin Temelleri

Programlama Dilleri

Bilgisayar Sistemleri

Veri Yapıları

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Ağ ve Sistem Güvenliği

İnternet ve E-Ticaret Güvenliği

Bilgi Güvenliği ve Şifreleme Teknikleri

Mobil Adli Bilişim Yazılımları

Elektronik Deliller ve Bilgisayar Suçları

İşletim Sistemleri

Bilişim Suçu İnceleme Yazılımları

Elektronik Delil Toplanması ve Analizi

Adli Bilişim Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Adli Bilişim Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlükleri, üniversitelerde, Jandarma Komutanlığı gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Kamuda çalışabilmeleri için KPSS'den yeterli puanı almaları gerekir.

Adli Bilişim Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları daha fazladır. Yazılım şirketlerinde, ajanslarda, avukatlarla birlikte güvenlik uzmanı olarak çalışabilirler.

Adli Bilişim Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Adli Bilişim Mühendisliği mezunları iş imkânları devlette ve özelde çalışabilir. Adli Bilişim Mühendisleri, meslek hayatlarında çalıştığı kişiler ya da kurumlar için güvenlik programları ve yazılımları geliştirirler. Çalıştığı kuruma ya da kişiye yönelik yapılacak siber saldırıları öngörerek önüne geçer. İnternet korsanlığı sonucunda oluşabilecek siber suç saldırılarını önlemek birinci görevidir. Bu suçları önlemek amacıyla planlar ve projeler oluşturur. Çalıştığı kurumda siber suç oluşmasının önüne geçmek için gerekli önlemler almak bu mesleğin amacıdır.



