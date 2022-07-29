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İşletme Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İşletme Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

27.07.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetim ile teknik birimler arasında koordinasyonu sağlayan İşletme mühendisleri akademik ve pratik donanımları ile çalıştıkları işletmelerin tasarımını sağlarlar. Özel sektörde ve kamuda oldukça geniş bir iş imkanına sahip olan İşletme Mühendisliği bölümü mezunları, 4 yıllık bir lisans hayatının ardından iş hayatına atılabilir. İşletme Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

İşletme Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İşletme Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mühendislik ile yöneticilik alanlarının bir arada işlemesiyle işletmelerin yönetim ile pratik birimleri arasında desteği sağlayan organizasyon olarak İşletme Mühendisliği görev alır.

İşletme Mühendisliği bölümü nedir?

İşletme Mühendisliği bölümü, bilişim, hizmet sektörünün parçalarını oluşturan pazarlama, servis, insan kaynakları, satış, tedarik, operasyon, sevkiyat gibi hem yönetilmesi hem de koordine edilmesi gereken alanlarda çalışmak üzere nitelikli elemanlar yetiştirir. Çalıştıkları işletmelerin kar - zarar hedeflerine odaklanarak, işletmenin yürütülmesinde görevli departmanlar arasında işbirliğini sağlamada görev alırlar. İş birliğini engelleyebilecek durumları öngörerek önlem almak ya da işlemi aksatacak bir arıza durumundu hızlı ve kalıcı çözüm üretmek konusunda uzmanlar yetiştirirler.

İşletme Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İşletme Mühendisliği bölümünde öğrenim görmek isteyen adaylar 4 yıllık lisans yani 8 yarı dönemlik eğitim öğretim sürecine dahil olurlar. Üniversite öğrencilik adaylarının başvuracakları kurumların İşletme Mühendisliği bölümüne dair programı incelemeleri önerilir. Üniversiteler öğrenim verdikleri dile kapsamında hazırlık sınıfları zorunluluğunu ön koşul yapabilirler. Hazırlık sınıfı zorunluluğu olan üniversitelerde İşletme Mühendisliği bölümü 4 + 1 şeklinde beş yılda tamamlanır.

İşletme Mühendisliği bölümü dersleri

İşletme Mühendisliği bölümlerinde zorunlu - alan seçmeli - üniversite seçmeli olarak üç ayrı gruptan alabilecekleri dersler mevcuttur. Zorunlu dersler mezuniyet şartlarından biridir. Alan ve Üniversite seçmeli dersler ise akademik gelişimin yanı sıra mezun olmaları için tamamlamaları gereken kredi sayısını tamamlamalarına da yardımcı olacaktır. Üniversiteler kendi müfredatlarını oluşturabilir dolayısıyla birbirinden farklı ders adı ve içeriklerine sahip olabilirler. Ancak genel olara İşletme Mühendisi öğrencisinin alabileceği dersler şu şekildedir:

  • Matematik,
  • Fizik, kimya
  • İstatistik,
  • Ekonomi,
  • Yönetim ve organizasyon,
  • Pazarlama,
  • Termodinamik,
  • Statik,
  • Teknik resim
  • İşletme Mühendisliği Tasarımı
  • Bütünleşik Sistem Tasarımı,
  • Mühendislik Proje Yönetimi,
  • Stratejik Yönetim
  • Mühendislik Etiği
  • Olasılık ve İstatistiksel Metodlar
  • Yönetsel Karar Verme için Maliyet Muhasebesi
  • Örgütsel Davranış
  • İş Etüdü ve Ergonomi Esasları
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Bilgi Sistemleri ve Teknolojisi
  • İşletme Politikası

İşletme Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

En temel sorumluluk alanları içerisinde yönetici kadrolar ile teknik kadroların uyumlu ve efektif çalışmasını sağlamak için İşletme Mühendisliği mezunlarına ihtiyaç vardır. İşletme Mühendisliği bölümlerinden mezun olup, İşletme mühendisi unvanını alan bireyler şu sorumlulukları almaya yeterli bulunabilirler:

  • Çalıştıkları işletmenin kâr zarar hedefleri doğrultusunda koordinasyon süreçlerinin sağlıklı ilerlemesini sağlamak
  • Yönetim ile teknik kadro arasında sağlıklı ilerlemesi beklenen koordinasyonun engele takılmaması için gerekli tedbirleri almak
  • İşletmede hedeflenen üretim sürecini planlamak
  • İşletmenin imajını korumak adına kalite kontrol süreçlerine destek olmak
  • Süreç içinde çıkabilecek arızaların kaynağını belirlemek ve çözüm üretmek, tekrarını engellemek adına önlemler almak

İşletme Mühendisliği mezunları iş imkanları

İşletme Mühendisliği bölümü mezunları, hem mühendislik hem de işletme becerilerini aldıkları eğitim ve staj süresince geliştirdikleri için geniş bir iş imkanına sahiplerdir. İşletme prensiplerinin uygulandığı her sektörde çalışma olanakları mevcuttur.

İşletme Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

İşletme Mühendisliği bölümü mezunları çok yönlü çalışabilme becerileri sayesinde istihdam alanında geniş sahalara hitap etmekteler. İşletme bölümü mezunları için istihdam alanında geniş saha olarak sıralanabilecek alanlar şunlardır:

  • Bankalar
  • Finans sektörü
  • İmalat sanayii
  • Sigorta şirketleri
  • Reklam firmaları

  • Ayrıca İşletme Mühendisliği mezunları, pazarlama, insan kaynakları, üretim, bilişim ve e-ticaret gibi yönetilmesi ve hizmetin ulaşımında takip edilmesi gereken süreçleri içeren pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler.

İşletme Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları

T.c vatandaşı olup kamu personeli olma şartlarını karşılayacak sınavlardan başarılı olan bireyler bankacılık ve finans başta olmak üzere kamu kurumlarında görev alabilirler.

İşletme Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları

İşletme ve yönetim becerilerini gerektirecek her alanda istihdama katılma imkanları vardır.

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