Savcılıktan Aşk 101 dizisi ile ilgili karar! Yayından kaldırılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Cimer’e yapılan ihbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda ‘Aşk 101’ isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılığın Aşk 101 dizisi hakkındaki ihbar sonrası verdiği karar belli oldu.

'EŞCİNSELLİĞE YÖNLENDİRİYOR'

İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda 'Aşk 101' isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

KİŞİLERİN HÜR İRADELERİ VAR

Kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizi de insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbarı değerlendirmeye almadı. Ve şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

