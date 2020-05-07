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Savcılıktan Aşk 101 dizisi ile ilgili karar! Yayından kaldırılacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:41 | Son Güncelleme

Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101, gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği ileri sürülerek şikayet edilmişti...

Savcılıktan Aşk 101 dizisi ile ilgili karar! Yayından kaldırılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Cimer’e yapılan ihbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda ‘Aşk 101’ isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılığın Aşk 101 dizisi hakkındaki ihbar sonrası verdiği karar belli oldu.

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'EŞCİNSELLİĞE YÖNLENDİRİYOR'

İhbarda Netflix film ve dizi izleme platformunda 'Aşk 101' isimli bir dizi yayınlandığını, dizinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiğini ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini ileri sürdü. Savcılık, söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiği belirtildi.

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KİŞİLERİN HÜR İRADELERİ VAR

Kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizi de insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbarı değerlendirmeye almadı. Ve şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şikayet edenler diziyi izlemişler mi? Bu söylentiyi yayanlar dizi daha çok izlensin diye yayıyorlar sanıyorum. Netflix'in bir çok yapımında eşcinselliği normalleştiren sahneler var. Ama bu dizide HİÇ YOK.. Türk aile yapısına aykırı deniyor bu dizi için. Türk film ve dizileri arasında bir sıralama yapılsa bu dizinin ilk 30'a girmesi mümkün değil. Sapıkça bir şey görmek için izleyecekseniz izlemeyin. Hiç açık sahne yok. Gençler fazla içiyor ve küfür ediyorlar. Hepsi bu kadar.
Nasıl bi işcinsellik var bu dizide ben çözemedim 1 sezon yapılmış zaten
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