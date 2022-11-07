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Şavşat Karagöl’den sonbahar manzaraları

07.11.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl-Sahara Milli Parkı sonbahar manzaraları ile dikkat çekiyor.

Şavşat Karagöl’den sonbahar manzaraları

Göle gelen ziyaretçiler, tulum eşliğinde doyasıya eğlenerek sonbahar renklerinin keyfini yaşıyor.

Karagöl-Sahara Milli Parkı her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz’in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin sonbahar renkleri görmek isteyenler hafta sonu soluğu Karagöl’de aldı.

Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl’e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.
Tulumlarıyla Karagöl’e gelen bir grup arkadaş, gölün iskelesinde tulum çalarak doyasıya eğlenirken, Sonbahar’ın renkleri eşliğinde bölgeye özgü türküleri seslendiren gençler, bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler.

Ziyaretçilerden Elif Demir, yaptığı açıklamada “Saklı cennet dedikleri bu olsa gerek. Burası görülmesi yaşanması gereken bir yer. Muhteşem doğası var, her mevsim ayrı güzel bütün doğa tutkunlarını buraya gelmelerini tavsiye ediyorum” derken, Konya’dan Karagöl’ü görmeye geldiğini ifade eden Nazım Sedat Parlak (30) ise “Çok güzel muazzam bir manzarası var. Gelirken yolları meşakkatli ama geldiğin zaman doğası her şeye değiyor. İnsana huzur veren bir yer. Sessizliği sakinliği hatta son baharın renk cümbüşü insanı mest diyor. Çok saklı kalmış ama bence gün yüzüne çıkartılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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