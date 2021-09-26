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"Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları" renkli görüntülere sahne oldu

26.09.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları" renkli görüntülere sahne oldu

ARTVİN (AA) - Artvin’in Şavşat ilçesinde "Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları"nın birincisi düzenlendi.

Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübünce İlçeye bağlı Karaköy Kışlası’nda hazırlanan parkurda organize edilen oyunlara, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve İran'dan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde toplam 50 ekip, ilçede 2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı’nın adının verildiği parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2,5 kilometre uzunluğundaki parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar ise iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Batuhan Kaya, S2 kategorisinde Fatih Kaya, S3 kategorisinde Emrah Kavaz, S4 kategorisinde de Doğukan Pekal birinciliği elde etti.

Yarışların ardından kategorilerinde birinci olan sürücülere para ödülünün yanı sıra madalya verildi.

Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Berkay Özcan, AA muhabirine, kulüp olarak birçok uluslararası etkinliğe katılarak birçok başarıya imza atıklarını söyledi.

Şavşat'ta ilk defa uluslararası bir yarış organizasyonu yaptıklarını anlatan Özcan, "5 ülkeden 50 ekip bugünkü yarışlarda yer aldı. 2 bine yakın vatandaşımız buraya akın ederek yarışları izledi. Beklenmedik şekilde dün geceden kar yağması nedeniyle çok zorlandık, buna rağmen katılımcı sayısı çok fazla. Zorlu bir parkurda izleyicilerin keyif aldığı yarışlar izledik." diye konuştu.

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