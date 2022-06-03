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Savunma Sanayii Başkanı Demir, Litvanya ile iş birliğini değerlendirdi

03.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Litvanya ile iş birliğini değerlendirdi

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Litvanya ile hem savunma sanayi iş birliğini geliştirmek hem de İHA'lar konusunda bir mutabakat zaptı imzaladık. Gelişmeler olumlu yönde devam ediyor." dedi.

Demir, Uluslararası Kahvaltı Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayi ile ilgili ziyaretlerinin sürdüğünü, bu kapsamda Balıkesir'de bulunduklarını söyledi.

Kentteki firmaları ziyaret edeceklerini belirten Demir, "Tabii ki bütün sanayicimizi ziyaret etmemiz zaman alıcı bir şey. Bazı firmalara birlikte olup kabiliyetlerini yerinde görmek gibi bir faaliyetimiz olacak. İnşallah Anadolu'muzun çeşitli yerlerinde savunma sanayi ve sanayi ekosistemimizin genelinde yapılacak faaliyetler ve bir dizi şirketlerle ilgili kabiliyet değişimlerini yerinde görmek bizim için çok faydalı olacak." diye konuştu.

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska ile imzaladıkları savunma sanayi iş birliği niyet mektubuna değinen Demir, şunları kaydetti:

"Baykar Bayraktar TB2 dünyada bayağı popüler oldu. Çok sayıda talep var. Litvanya da bu talebi yapan ülkelerden biriydi. Zaten bu konudaki talepleri görüşmemiz uzun zamandır devam ediyordu. Litvanya ile hem savunma sanayi iş birliğini geliştirmek hem de İHA'lar konusunda bir mutabakat zaptı imzaladık. Gelişmeler olumlu yönde devam ediyor."

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