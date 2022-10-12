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Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri başladı

12.10.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel: - "İHA'lar yeni değil, belki on yıllardır var fakat İHA'nın Kalaşnikof'unu yapan Türkiye oldu. Türkiye burada durmuyor, devam ediyor" - "En optimum çözümü bulmamız gerekiyordu. Bana kalırsa Türk savunma sanayisinin dünya savunma sanayisi içinde bu kadar hızlı yükselmesi ve ayrışmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü yapılmayanı yaptık, farklı düşündük"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları (İHA) alanında yapılmayanı yaparak, farklı düşünerek dünyada öne çıktığını belirtti.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından düzenlenen Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICCDA) etkinliği ATO Congresium'da başladı.

Savunma ve havacılık sektörünün global aktörlerini, ana yüklenici kurum ve kuruluşlarını KOBİ'lerle buluşturan etkinlik kapsamında, 3 gün boyunca iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mithat Ertuğ, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde hayata geçirilen projelerle Türk savunma sanayisinin önemli bir başarı hikayesi yazdığını söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu platformları kendisi üretir noktaya geldiğine işaret eden Ertuğ, bunun yanında ihracatta katedilen mesafe ve potansiyelin gelecek adına umut vadettiğini vurguladı.

Ertuğ, etkinlik kapsamında 50'den fazla ülkeden katılımcılarla KOBİ'ler ve ana sanayi firmaları arasında yeni iş birliktelikleri kurulmasını amaçladıklarını kaydetti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da savunma ve havacılık sanayisine katkı veren 300'den fazla firmayı buluşturan OSSA'ya ev sahipliği yapmaktan, onların bugüne kadarki yolculuğuna arkadaşlık etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Etkinliğin savunma ve havacılık sanayisi yanında Ankara için de çok önemli olduğuna dikkati çeken Aydın, bu doğrultuda başta Cumhurbaşkanlığı Sanayii Başkanlığı olmak üzere birçok kurumun desteğini almaktan mutlu olduklarını anlattı.

- "230'dan fazla ürün ihraç ediliyor"

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, savunma ve havacılık sanayisinde son 20 yıldaki en kıymetli işlerden birine imza atıldığını, yüzde 80'lere varan yerlilik oranına ulaşıldığını söyledi.

Sektörün ihracat yaptığı ülke sayısının 170'e ulaştığı bilgisini veren Baran, ihraç edilen ürün sayısının 230'u aştığını, bu yıl 4 milyar dolarlık ihracat rakamı hedeflendiğini ifade etti.

Baran, sektörün yüksek ihracat kilogram değeriyle katma değerli ihracat konusunda da önemli bir katkı sağladığına değinerek, altın çağını yaşayan sektörün, Türkiye'yi dünyada söz sahibi ülkeler arasına soktuğunu bildirdi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın da Türkiye'nin savunma ve havacılıkta adeta devrim gerçekleştirdiğini vurguladı. Bu alandaki dışa bağımlılığın yüzde 20'lere düştüğünü belirten Aydın, hem ülkenin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Özgün ürünler geliştiren 1500 civarındaki firmayla ülkenin en güçlü sektörlerinden birinin oluşturulduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz artık savunma ve havacılık sanayisi alanında kazandığı kabiliyetler doğrultusunda sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, geleceğin teknolojilerine yatırım yapmakta. Savunma sanayisinde geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetleri dost ve müttefiklerimizle paylaşmaktan da memnuniyet duyuyoruz."

- "İHA'nın kalaşnikofunu yapan Türkiye oldu"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Serdar Demirel de bölgesel savaşların artık olağan hale geldiğini ve dünyanın birçok yerinde savaşlar olduğunu söyledi. Tüm bunların dünyayı daha güvenli değil, daha tehlikeli bir yer haline getirdiğini ifade eden Demirel, barış ve huzur içinde yaşamanın savunma sanayisinden geçtiğini bildirdi.

Kalaşnikofun dünyanın en gelişmiş ya da pahalı silahı olmadığını ama çok pratik, kullanışlı ve edinilmesinin çok kolay bir silah olmasıyla öne çıktığını belirten Demirel, şöyle konuştu:

"Türk savunma sanayisinin dünya savunma sanayisine getirdiği farklılık buradan kaynaklanıyor. İHA'lar yeni değil, belki on yıllardır var fakat İHA'nın kalaşnikofunu yapan Türkiye oldu. Türkiye burada durmuyor, devam ediyor. En optimum çözümü bulmamız gerekiyordu. İnsansız deniz araçlarımız yakın zamanda gelecek. İnsansız kara araçlarımız, değişik robotlarımız yani oyunu değiştirici ve caydırıcı yeni silah sistemleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bana kalırsa Türk savunma sanayisinin dünya savunma sanayisi içinde bu kadar hızlı yükselmesi ve ayrışmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi budur. Çünkü yapılmayanı yaptık, farklı düşündük."

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Anahtar Kelimeler:
İHA insansız hava aracı

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