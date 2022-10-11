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"Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" yarın başlıyor

11.10.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" yarın başlıyor

Türksat'ın iletişim sponsoru olduğu "5. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA)" yarın ATO Congresium'da başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre organizasyon; askeri ve sivil, savunma, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren ana sanayi ve KOBİ firmalarına, yeni pazarlar bulmak, iş fırsatlarını yakalamak ve ortaklıklar kurmak amacıyla düzenleniyor.

Yurt dışından gelen tedarik zinciri ve satın alma yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2014'te "Savunma Sanayi Özel Ödülü" ve 2017'de "Savunma Sanayii Tanıtımı Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Etkinlik, sonuç odaklı iş görüşmeleri ile savunma ve havacılık sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar için profesyonel bir bağlantı noktası haline geldi.

Etkinliğin ilk gününde "Küresel Havacılık ve Uzay Tedarik Zincirlerinin Geleceği" ve "Kalite Perspektifinden Savunma Sanayi Değer Zinciri" konularında konferanslar gerçekleştirilecek.

Birçok ülkenin Türkiye'deki askeri, savunma ve ticari ataşeleri, kamu görevlileri, son kullanıcılar ile yurt içi ve dışından firmaların temsilcilerinin de aralarında bulunduğu binin üzerinde kişinin katılmasının beklendiği etkinlik, 14 Ekim'de sona erecek.

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