Saygı duruşunda tüyler diken diken oldu! Sevda Türküsev bunu beğenmedi... "Şov" paylaşımına tepki yağıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerini hayata yumduğu 10 Kasım 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e saygısını ve özlemini bulunduğu noktada gösteren vatandaşlar her yıl olduğu gibi arabalarından indi, oldukları yerde ayağa kalktı ve saygı duruşuna geçti.

Türkiye'nin dört yanında 7'den 77'ye herkes büyük önder Atatürk'ü anarken yansıyan görüntüler tüyleri diken diken etti, kimi vatandaş ise gözyaşlarını tutamadı. Ancak bir isim vardı ki bu durumdan rahatsız oldu.

Sık sık yaptığı garip yorumlarla gündeme gelmeyi başaran Sevda Türküsev sosyal medyada Atatürk için yapılan saygı duruşunu eleştirdi.

"ŞOVA DÖNÜŞMÜŞ"

"Saygı duruşu yapmasını saygıyla karşılıyorum ama 9’u 5 geçe yolun ortasında, işlek bir trafikte niye oluyorsun?" diyen Sevda Türküsev "O saati biliyorsun ve o saatte güvenilir bir yerde ol saygını yap. Hem kendi için hem de diğer trafikteki insanların can güvenliği için bunu yapman lazım. Bir şeyi yaparken akıllı ve doğru yapmak lazım! Yapıyorsanız konu saygı değil şova dönüşmüş olur" dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Sevda Türküsev bununla da kalmadı vatandaşların fotoğraflarını paylaşarak "Köprüde de aynısını yapmışlar. Ya kardeşim saat belli zaman belli tarih belli gün belli o saatte orada ne işiniz var? Gidin doğru düzgün saygınızı yapın! Köprünün üstünde her şey yasak, böyle her türlü tehlikeye açık bir yerde bunu yapmak bana göre doğru değil." dedi.

Sevda Türküsev'in bu paylaşımlarına tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar "Sen kim oluyorsun asıl saygısız sensin", "Gücüne mi gitti?", "O an hayat durduğunda tabii ki köprüde de duracak", "Yallah başka ülkeye" yorumlarında bulundu.