Saygıdeğer nasıl yazılır? Saygıdeğer ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik sözcüklerin doğru yazılışları kimi durumlarda karıştırılabilir. Yazım kuralları kapsamında en çok araştırılan konulardan biri de birleşik sözcüklerin ayrı mı bitişik olarak mı yazıldığıdır. Fakat birleşik sözcüklerin kimi ayrı olarak kimi ise bitişik olarak yazılır. Saygıdeğer de bir birleşik sözcük olarak yazılışında zaman zaman hata yapılabilen kelimelerdendir. Bu nedenle saygıdeğer sözcüğü yazılırken bu kelimeyi oluşturan iki ayrı sözcük arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığı mutlaka açıklanmalıdır.

Saygıdeğer nasıl yazılır?

Bazı sözcükler iki ayrı kelimenin birleşmesi ile oluşur. Söz edilen bu sözcüklere birleşik kelimeler denilir. Ancak birleşik kelimeler her zaman bitişik olarak yazılmaz. Dolayısıyla bir birleşik sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazıldığı karıştırılabilir. Bu konuda başvurulması gereken kaynak ise TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile güncel çevrim içi sözlüğüdür. Saygıdeğer de birleşik kelimeler arasında yer aldığı için doğru yazılışı bu iki güvenilir kaynaktan öğrenilebilen sözcüklerdendir. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu ile çevrim içi sözlüğü de "Saygıdeğer bitişik mi yazılır?" sorusuna yanıt alınmasını sağlayan güvenilir kaynaklardır.

Saygı ve değer sözcüklerinin birleşmesi ile oluşan saygıdeğer TDK kapsamında "muhterem, kendisine saygı gösterilmeye değer" şeklinde tanımlanır. Yine TDK güncel sözlüğünde tanımı belirtilen bu sözcüğün doğru yazılışı da yazım kurallarına göre açıklanabilir. Bu bağlamda saygıdeğer yazımı doğru ve yanlış şekli ile aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Saygı değer (Yanlış)

Saygıdeğer (Doğru)

Yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda "Saygıdeğer ayrı mı yazılır?" sorusu "hayır" olarak yanıtlanabilir. Saygıdeğer doğru yazılışı bitişik şekildedir. Dolayısıyla saygıdeğer kelimesi yazılırken saygı ve değer sözcüklerinin arasında boşluk bırakılmamalıdır.

Saygıdeğer yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bitişik olarak yazılan saygıdeğer sözcüğü cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılır. Çeşitli haber metinleri ile mektuplarda ve iş yazışmalarında bu sözcüğe sıklıkla rastlanır. Bununla beraber günlük yaşamda saygı gösterilmeye değer ve muhterem kişiler için de bu sıfat sözlü olarak kullanılır. Dolayısıyla saygıdeğer doğru yazılışı gibi bu sözcüğün yer aldığı örnek cümleler de belirtilmelidir. Böylelikle saygıdeğer sözcüğünün cümle içerisindeki kullanımı öğrenilebilir ve doğru yazılışı tam olarak kavranabilir. Saygıdeğer sözcüğü ile oluşturulan bazı örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir: