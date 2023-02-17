Kara yolu nasıl yazılır, kara yolu yazımı nasıl olmalıdır? Kara yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kara yolu kelimesi Türkçede bulunan iki ayrı kelimenin birleşimi ile ortaya çıkan bir sözcüktür. Bu nedenle yazımı konusunda bitişik mi ayrı mı olacağı çokça karıştırılmaktadır. Özellikle yazım dilini yoğun bir şekilde kullanan kişiler, kara yolu nasıl yazılır sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bu sözcüğün doğru yazımı ile ilgili her durumda bitişik yazılması gerektiği söylenebilir. Ayrı anlama gelen iki farklı kelimeden oluşması kara yolu sözcüğünün bitişik yazılacağı anlamına gelmez.

Kara yolu nasıl yazılır?

"Kara yolu ayrı mı?" yazılır sorusu için pek çok kişi araştırma yapmaktadır. Doğru yazılışının bitişik mi yoksa ayrı olacağı konusunda kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Yolun karada olduğunu belirtmek için kullanılan kara yolu kelimesi bir birleşik sözcüktür ve kendi başına bir isim olarak anlamı vardır. Özellikle de Karayolları Genel Müdürlüğü isminden dolayı bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda hatalara düşülmektedir. Kara yolu yazımı ayrı olması gereken bir sözcüktür ve bitişik olarak yazıldığında imla hatasına neden olur. Aynı zamanda metin içinde anlam karışıklığına da yol açabilir. Ancak "Karayolları Genel Müdürlüğü" ya da "Karayolları Trafik Kanunu" gibi artık kalıplaşmış ve gelenekleşmiş özel isimlerde kara yolu kelimesi birleşik yazılabilir. Bu kullanımların dışında karayolu olarak yazılması hatadır.

Kara yolu bitişik mi yazılır?

Kara yolu sözcüğünün yazılışı ile ilgili yapılan hatalar oldukça fazladır. Pek çok kişi bu kelimeyi bitişik şekilde yazarak yazım yanlışı yapmaktadır. Kara yolu doğru yazılışı her zaman bitişik olması gereken kelimelerdendir. Türkçede çok fazla kelime ve yazım kuralı olduğu için bu sözcüğün yazımı esnasında da sıkça hataya düşülmektedir. Ancak kara yolu TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir sözcüktür. Kara yolu yazımı ile ilgili örnek vermek gerekirse: