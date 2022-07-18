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Sayısal bölümler taban puanları kaç? 2022 Sayısal (MF) bölümler taban puanları!

18.07.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2022 sınav sonuçları 18 Temmuz itibariyle beklenen tarihten erken açıklandı. Sınava giren adaylar, heyecanla sonuçlarına bakmak için ÖSYM sayfasını sorguladılar. Sonuçlarını öğrenen pek çok adaysa tercih işlemleri için taban puanları araştırmalarına başladı. Sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümünden tercih edecekler lisans bölümlerini, TYT'den tercih edecekler önlisans bölümlerini tercih edebiliyorlar. Peki sayısal bölümlerin taban puanları kaç? İşte sayısal bölümler taban puanları!

Sayısal bölümler taban puanları kaç? 2022 Sayısal (MF) bölümler taban puanları!

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS 2022 sınav sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri
27 Temmuz tarihinde başlayıp, 5 Ağustos tarihi itibariyle sona ereck. Adaylar tercih gününe kadar, internette araştırmalar yapıp tercih listelerini hazırlamak istiyor. Bununla beraber taban puanları sıklıkla sorgulanmaya başladı. Peki taban puanları açıklandı mı? İşte detaylar..

2022 YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

YKS 2022 sayısal taban puanları henüz açıklanmadı. 2021 YKS taban puanları ve geçmiş yıllara ait 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

2021 YKS taban puanları için linke tıklayınız;
https://www.osym.gov.tr/TR,21286/2021-yks-yerlestirme-sonuclarina-iliskin-sayisal-bilgiler.html

YKS 2022 TERCİHLER NE ZAMAN?

Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

Adaylar, erişime açılacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2022 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2022 yılı yerleştirme puanları ile 2022 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.


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