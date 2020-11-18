YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Sazak köyüne güneş enerjisi sistemi

Sazak köyüne güneş enerjisi sistemi

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.11.2020 14:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyü, elektriğini güneş enerjisi sistemiyle sağlıyor.Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi, enerji tasarrufu aynı zamanda çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projesi kapsamında Çanakkale’nin Yenice ilçesi Sazak köyünde 8 hane 2020 yılı programına alınmıştı.Sazak köyünde 8 hanenin çatısına yüzde yüz hibeyle güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu tamamlandı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyü, elektriğini güneş enerjisi sistemiyle sağlıyor.
Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi, enerji tasarrufu aynı zamanda çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projesi kapsamında Çanakkale’nin Yenice ilçesi Sazak köyünde 8 hane 2020 yılı programına alınmıştı.
Sazak köyünde 8 hanenin çatısına yüzde yüz hibeyle güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu tamamlandı. ORKÖY PV projesi ile orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:56
Öğle
13:05
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:25

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Akbay Eczanesi
Merkez
Göktürk Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Nil Eczanesi
Ayvacik
Huzur Eczanesi
Bayramic
Sağlık Eczanesi
Biga
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.