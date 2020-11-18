Sazak köyüne güneş enerjisi sistemi

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Sazak köyü, elektriğini güneş enerjisi sistemiyle sağlıyor.

Orman köylüsünün ekonomik anlamda desteklenmesi, enerji tasarrufu aynı zamanda çevrenin korunması konusunda önemli adımlar atan Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi projesi kapsamında Çanakkale’nin Yenice ilçesi Sazak köyünde 8 hane 2020 yılı programına alınmıştı.

Sazak köyünde 8 hanenin çatısına yüzde yüz hibeyle güneş enerjisi sistemleri (GES) kurulumu tamamlandı. ORKÖY PV projesi ile orman köylüsünün kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesini, aynı zamanda hem ülke ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

