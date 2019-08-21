Scarlett Johansson ve Adam Driver’lı Marriage Story’den iki fragman birden

Amerikan Bağımsız sinemasının önde gelen isimlerinden Noah Baumbach, bu yıl yeni filmi Marriage Story ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali’nde yapacak olan filmden iki fragman birden yayınlandı. Marriage Story, bu sonbaharda Netflix’te yayınlanacak.

Scarlett Johansson ve Adam Driver‘ın başrollerini üstlendiği film, bir sanat yönetmeni ve onun oyuncu eşi arasında New York’tan Los Angeles’a kadar uzanan boşanma davasını odak noktasına alıyor. Oyuncu kadrosunda Johansson ve Driver’a Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta ve Merritt Wever gibi isimler eşlik ediyor.

Filmde çok fazla yakın çekim kullanması üzerine konuşan Baumbach, ‘’Filmde çok fazla yakın çekim olacağını biliyordum. Çoğunlukla iki kişi bir karede olacak. Özellile Bergman’ın bu tip kareleri çekiş tarzını çok beğeniyorum.’’ sözleriyle Ingmar Bergman’a saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmiyor.

28 Ağustos’ta başlayacak 76. Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan için yarışacak Marriage Story için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, filmin Oscar ödüllerinde boy göstermesi için şimdiden çalışmalara start verdi. Bir çiftin ayrılık sürecini iki yönlü olarak ele alan film, bu iki yönlü yapıyı tanıtım çalışmalarına da taşıyor.



