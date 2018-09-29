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Schalke galibiyetle tanıştı

ALMANYA HABERLERİ  | 29.09.2018 22:12 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 6. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04, Mainz 05'i 1-0 mağlup etti. İlk 5 maçını kaybeden Schalke 04, ilk galibiyetini aldı

Schalke galibiyetle tanıştı

Bundesliga 6. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04, Mainz 05'i ağırladı. Ev sahibi, Alessandro Schöpf'ün 11. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

İlk 5 maçında mağlup olan Schalke 04, ligdeki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Mainz ise 8 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Hoffenheim 1 - 2 RB Leipzig
Nürnberg 3 - 0 Fortuna Düsseldorf
Stuttgart 2 - 1 Werder Bremen
Wolfsburg 2 - 2 Mönchengladbach
Bayer Leverkusen 2 - 4 Borussia Dortmund


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Anahtar Kelimeler:
Schalke 04 - Mainz Alessandro Schöpf

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