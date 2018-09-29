Schalke galibiyetle tanıştı

Bundesliga 6. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04, Mainz 05'i ağırladı. Ev sahibi, Alessandro Schöpf'ün 11. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

İlk 5 maçında mağlup olan Schalke 04, ligdeki ilk puanlarını hanesine yazdırdı. Mainz ise 8 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Hoffenheim 1 - 2 RB Leipzig

Nürnberg 3 - 0 Fortuna Düsseldorf

Stuttgart 2 - 1 Werder Bremen

Wolfsburg 2 - 2 Mönchengladbach

Bayer Leverkusen 2 - 4 Borussia Dortmund



