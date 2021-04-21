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Schalke 04 küme düştü, taraftarlar tesisi bastı

21.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga'da Bielefeld'e 1-0 yenilen Schalke 04, ligin bitimine 4 hafta kala küme düştü. Bunun üzerine Mavi-Beyazlı takımın taraftarları tesisleri bastı ve oyunculara saldırdı.

Schalke 04 küme düştü, taraftarlar tesisi bastı

Schalke 04'ün Almanya Birinci Futbol Ligi'nden (Bundesliga) düşmesinin ardından bir grup taraftar takım otobüsüne saldırdı.

Ligde dün deplasmanda Arminia Bielefeld'e 1-0 kaybederek 33 yıl sonra küme düşen Schalke 04, maçtan sonra takım halinde tesislere döndü.

Burada toplanan bir grup taraftar, futbolculara tepki göstererek takım otobüsüne yumurta ve meşalelerle saldırıda bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsten inen futbolcuların tesislere doğru kaçtığı görüldü.

Schalke 04 Kulübünden yapılan açıklamada, saldırı kınanarak, "Küme düşmemizden kaynaklanan anlaşılır hayal kırıklığı ve öfkeye rağmen, oyuncularımız ve personelimizin fiziksel olarak tehlikeye atılması asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Alman polisi de olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


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