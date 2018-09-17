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Schalke'nin hocası grubun favorisini açıkladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 17.09.2018 18:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco, grubun favorisinin Porto olduğunu söyledi.

Schalke'nin hocası grubun favorisini açıkladı

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray ile birlikte aynı grupta yer alan Schalke 04'te teknik direktör Domenico Tedesco, Porto maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman ekibinin teknik direktörü, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamalarda Porto'yu grubun favorisi olarak gösterdi.

''GRUBUN FAVORİSİ PORTO''
Tedesco, basın toplantısında ''Porto, kesinlikle bu grubun favorisi. Sürekli Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorlar, buraya alışık bir takım. Bu durum zaten her şeyi açıklıyor. Sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum. Şu anki durumumuz hiç iyi değil, biliyorum. Ama her maç kendi içinde oynanır. Durumumuzu kabul edip daha güçlü olmaya bakacağız.'' sözlerini kullandı.

''İÇİMDE İYİ HİSLER VAR''
Schalke'nin kaptanı Ralf Fahrmann ise ''Porto maçına çok iyi hazırlandık. Geçen sezon, burada olmak için çabalamıştık ve şimdi buradayız. İçimde Porto maçı öncesi çok iyi hisler var.'' şeklinde konuştu.

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schalke 04 Galatasaray Domenico Tedesco porto Şampiyonlar Ligi

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