Schalke 04'ten skandal karar! Türk kökenli futbolculara asker selamı uyarısı

Alman medyasında yer alan haberlere göre skandal bir şekilde tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Schalke 04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar da katıldı.

Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız" şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı.

Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.