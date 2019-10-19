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Schalke 04'ten skandal karar! Türk kökenli futbolculara asker selamı uyarısı

ALMANYA HABERLERİ  | 19.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

UEFA, A Milli Takımımızın Arnavutluk ve Fransa maçlarında Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize destek olmak amacıyla verdiği asker selamı için soruşturma başlatmıştı. Bu skandal karar üzerine Alman ekibi Schalke 04 de Türk oyuncuları Suat Serdar, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Levent Mercan'ı 'asker selamı'yla ilgili uyardı.

Schalke 04'ten skandal karar! Türk kökenli futbolculara asker selamı uyarısı

Alman medyasında yer alan haberlere göre skandal bir şekilde tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Schalke 04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar da katıldı.

Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız" şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı.

Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi gerektiği vurgulandı.

Herhangi bir yaptırım olup olmayacağının raporlar okunduktan sonra değerlendirileceği de ifade edilirken, Bundesliga yetkilileri bir yandan da UEFA'nın Türkiye için açtığı soruşturmanın sonucunu da bekleyeceği yorumları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
schalke 04 Ozan Kabak Suat Serdar Ahmed Kutucu

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