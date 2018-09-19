Schalke 1 - 1 Porto (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Schalke 04 ile Porto karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele karşılıklı goller sonrasında 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gole en çok yaklaşan taraf Porto oldu. Portekiz ekibi, 13. dakikada Alex Telles'in kaçırdığı penaltıyla öne geçme fırsatını kullanamadı. 2. yarıda Schalke daha etkili başladı ve 64. dakikada Embolo ile üstünlüğü ele geçirdi. 75. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Porto, bu sefer Otavio'nun vuruşunu gole çevirmesiyle eşitliği yakaladı ve mücadele de bu skorla sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında Porto 3 Ekim'de Galatasaray'ı konuk edecekken, Schalke ise deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.
İşte D Grubu'ndaki Puan durumu;
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