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Schalke 1 - 1 Porto (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2018 00:23 | Son Güncelleme

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’ndaki mücadelede Schalke 04, sahasında Porto ile karşı karşıya geldi. Eski Galatasaraylı Telles'in bir penaltı atışından yararlanamadığı mücadele 1-1 sona erdi.

Schalke 1 - 1 Porto (Şampiyonlar Ligi D Grubu)

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Schalke 04 ile Porto karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadele karşılıklı goller sonrasında 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gole en çok yaklaşan taraf Porto oldu. Portekiz ekibi, 13. dakikada Alex Telles'in kaçırdığı penaltıyla öne geçme fırsatını kullanamadı. 2. yarıda Schalke daha etkili başladı ve 64. dakikada Embolo ile üstünlüğü ele geçirdi. 75. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Porto, bu sefer Otavio'nun vuruşunu gole çevirmesiyle eşitliği yakaladı ve mücadele de bu skorla sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında Porto 3 Ekim'de Galatasaray'ı konuk edecekken, Schalke ise deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

İşte D Grubu'ndaki Puan durumu;

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Anahtar Kelimeler:
porto schalke 04 Şampiyonlar Ligi

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