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Schalke 1 - 2 Borussia Dortmund

ALMANYA HABERLERİ  | 08.12.2018 20:07 | Son Güncelleme

Bundesliga'nın 14. haftasındaki Ruhr derbisinde Borussia Dortmund deplasmanda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04'ü 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Schalke 1 - 2 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga'da Ruhr derbisinde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Schalke 04 ile Dortmund karşı karşıya geldi. 14. haftada Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren goller 7. dakikada Delanyet ve 74. dakikada Sancho'dan geldi. Schalke'nin tek sayısını ise 61. dakikada penaltıdan Caliguri kaydetti. Dortmund'da milli oyuncumuz Ömer Toprak, yedek kulübesinde yer aldığı karşılaşmada süre alamadı.

Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 5. galibiyetini aldı ve 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Schalke 04 ise 2 maç sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 15. haftasında Dortmund evinde Bremen ile karşılaşacakken, Schalke ise deplasmanda Augsburg'a konuk olacak.

Bundesliga'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Freiburg 3 - 0 RB Leipzig
Wolfsburg 2 - 2 Hoffenheim
Bayern München 3 - 0 Nürnberg
Bayer Leverkusen 1 - 0 Augsburg

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Anahtar Kelimeler:
Schalke 04 - Borussia Dortmund Bundesliga

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