Schalke - Kaiserslautern maçına Edin Dzeko ve Kenan Karaman damgası! İpten aldılar

Almanya 2. Bundesliga’da Schalke 04 ile 1. FC Kaiserslautern arasında oynanan karşılaşma 2–2’lik eşitlikle sona erdi. Schalke 04, saha avantajını rakibine karşı tam değerlendiremedi ve 2-0 geriye düştüğü maçta geriden gelmeyi bildi. Maça ise Edin Dzeko ve Kenan Karaman'ın attığı goller damga vurdu.

Burak Kavuncu
Almanya 2. Bundesliga'da heyecan doruktaydı! Lider Schalke 04, Veltins-Arena'da Kaiserslautern'i ağırladı.

İLK YARI GOLSÜZ GEÇİLDİ!

Maçın ilk yarısında ev sahibi Schalke rakibine oranla biraz daha üstün oynasa da bu skora yansımadı ve ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU! EDIN DZEKO VE KENAN KARAMAN DÖNÜŞÜ SAĞLADI...

Karşılaşmada Kaiserslautern’de Ivan Prtajin, 61. ve 84. dakikalarda kaydettiği gollerle takımını iki kez üstünlüğe taşıdı. Schalke’nin gol yollarındaki cevapları ise sonradan oyuna giren Edin Džeko (87.) ve Kenan Karaman (90.) ile geldi ve maç 2–2’lik skorla tamamlandı.

Ev sahibinde geri dönüşün ilk fişeğini atan eski Fenerbahçeli Edin Dzeko oldu. Tecrübeli golcü orta sahadan yapılan uzun topta savunma arkasında topu indirdi. Rakibinden iyi sıyrılan Bonsalı golcü oyuncu kaleciyi avladı.

Schalke skor 1-2'iken son dakikalarda korner kazandı. Kullanılan vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Kenan Karaman iyi bir vuruşla takımına 2-2'lik skoru geitdi ve 1 puanı aldırdı.

TRİBÜNLER TIKLIK TIKLIMDI...

Veltins-Arena’daki mücadeleyi 62.000’den fazla taraftar tribünden takip etti. Bu sonuçla Schalke puanını artırsa da liderlik mücadelesindeki avantajını tam anlamıyla koruyamadı. Kaiserslautern ise zorlu deplasmanda önemli bir puan çıkardı.

