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Schalke: Ozan Kabak takımdan ayrılacak

08.07.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın takımdan ayrılacağını dile getirdi.

Schalke: Ozan Kabak takımdan ayrılacak

Schalke Sportif Direktörü Rouven Schröder, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın yaz aylarında takımdan ayrılacağını söyledi.

21 yaşındaki oyuncunun ayrılığı kendisinin istediğini belirten yönetici, "Ozan Kabak'ın tatili bittikten sonra pazartesi günü kampa katılacak. Şu anda transfer piyasasında ve transferi çok kısa süre içinde gerçekleşecektir. Kendisinin de daha büyük rekabetler içine girmek için bunu istediğini farz edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool forması giyen Ozan Kabak'ın peşinde Bundesliga ekibi Leverkusen'in olduğu konuşuluyor.

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transfer Ozan Kabak
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