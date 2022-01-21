Schneider Electric ve BP'den düşük karbonlu enerji çözümleri konusunda iş birliği

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric ve global entegre enerji şirketi BP, Avustralya, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD'de emisyon seviyeleri yüksek olan müşterilerinin operasyonlarını karbonsuzlaştırmasına yardımcı olmak için bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Schneider Electric açıklamasına göre, iş birliği anlaşmasının şartlarına göre Schneider Electric ve BP, şehirlerde ve yüksek emisyonlu nakliye ve ağır sanayi gibi karbonun azaltılmasının güç olduğu sektörlerde faaliyet gösteren ticari ve endüstriyel müşteriler için entegre enerji çözümlerini tanımlamak ve ölçeklendirmek üzere becerilerini birleştirmeyi amaçlıyor.

Schneider Electric ve BP'nin karbonsuzlaştırılmış enerji sistemlerinin danışmanlığı, tasarımı, kurulumu ve işletilmesine ilişkin birbirlerini tamamlayan becerileri bir araya gelerek şirketlerin karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak. Bunun yanı sıra, Schneider Electric ve BP, müşterilerin bu tür enerji sistemlerini bir hizmet olarak işleterek karbonsuzlaştırmanın karmaşıklığını, risklerini ve sermaye yatırımını azaltmasına imkan verecek iş modelleri oluşturmayı da hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Endüstriyel Otomasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Barbara Frei, müşterilerinin büyük kısmının, enerjiye yönelik arz ve talep sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olacak inovasyonlar ve uzmanlıklar aradığını belirterek, "BP ile birlikte bu müşterilerin net sıfıra daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olmak için teknoloji çözümleri geliştirmeyi ve anahtar piyasaları beraber ele almayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BP Bölgeler, Şehirler ve Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı William Lin ise Schneider Electric'in uzmanlığının, kendi uzmanlıklarını tamamlayarak enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasına yardımcı olmak için kendilerine daha fazla fırsat sunduğunu aktararak, "BP'nin enerji tedariki becerilerini Schneider Electric'in mikro şebeke ve enerji yönetimi teknolojileriyle birleştirmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi şekilde karşılamak üzere birlikte çevre dostu, verimli ve esnek çözümler sunabileceğimiz anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Enerji sorunlarını ele alan entegre çözümler konusunda iş birliği

Enerji yönetimi ve otomasyonunun dijital dönüşümü alanında öne çıkan ve Corporate Knights Global 100 indeksi tarafından 2021 yılında "Dünyanın En Sürdürülebilir Kurumu" seçilen Schneider Electric, kritik ya da enerjinin yoğun olduğu güç sistemlerinin tasarlanmasına ve işletilmesine yardımcı olmak için karbonsuzlaştırma uzmanlığı ve elektrik 4.0 teknolojilerini temin edecek. Schneider'ın mikro şebeke platformu; yerinde yenilenebilir enerji, akü depolama gibi güvenilir yedekleme sistemleri, elektrikli araç altyapısı ve ilgili enerji perakende hizmetlerini birleştirebiliyor.

BP, şehirlerin ve büyük şirketlerin karbon emisyonlarını düşürmelerine yardımcı olmak amacıyla yenilikçi, entegre ve karbonsuzlaştırılmış enerji çözümleri sağlamak üzere güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrojen enerjisi, biyoyakıtlar ve elektrikli araç şarjı dahil olmak üzere teknolojilerle işletmeleri bir araya getiriyor.

Schneider ve BP, dünyanın net sıfıra geçmesini hızlandırmaya yardımcı olmak için günümüzün en karmaşık enerji sorunlarını ele alan entegre çözümler ve teknoloji konusunda iş birliği yapmayı amaçlıyor.

