Schneider Electric ve Kütahya OSB'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) dönüşümün çözüm ortağı oldu. Proje kapsamında Schneider Electric Ecostruxture Power SCADA Operation ve Asset Advisor çözümleri de kullanıma alınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Kütahya OSB'de çevreci ve yenilikçi çözümleriyle hizmet sunuyor.

Her geçen gün daha da büyüyen ve bünyesinde özellikle porselen, cam ve plastik sanayisine iş yapan lokomotif firmalar bulunduran Kütahya OSB, elektrik altyapısında Schneider Electric hava izoleli, akıllı ve haberleşebilir sensörlerle donatılmış orta gerilim hücrelerini kullanıyor.

İş birliği kapsamında ayrıca yıl sonuna kadar Kütahya OSB'ye Schneider Electric Ecostruxture Power SCADA Operation sisteminin de kurulacağı duyuruldu. Ecostruxture Power SCADA Operation ile sanayi bölgesinin elektrik altyapısı, tamamen uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale geliyor. Pandemi ile daha da önem kazanan uzaktan yönetim ve ulaşım bu sayede kolaylaşıyor. Ecostruxture Power SCADA Operation ile kullanıcılar olası arızaları eş zamanlı tespit edip izole ederek diğer sanayicilerin elektrik kesintisinin önüne geçebiliyor.