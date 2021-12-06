YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak

Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak

06.12.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Schneider Electric, yeni nesil motor yolvericilerini piyasaya sunacak

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yeni nesil TeSys Giga serisi motor yolverme ürünlerini dijital inovasyonla güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric yeni nesil TeSys Giga Serisi motor yolvericilerinin piyasaya sürüleceğini duyurdu. TeSys Giga serisi; pano üreticileri, proje ofisleri, sistem entegratörleri, tesis müdürleri ve makine üreticilerine (OEM) daha sade, daha sürdürülebilir, yüksek performanslı ve güvenli müşteri deneyimi sağlamak amacıyla en yeni akıllı dijital inovasyonlarla yeniden tasarlanarak güvenilirlik ve yüksek elektriksel ömür sunuyor.

56 farklı patente sahip TeSys Giga Serisi motor yolvericileri; proses makineleri, su ve atık su, metal, mineral ve madenciliğin yanı sıra çeşitli üretim ve proses endüstrilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Mühendislik süresini ve karmaşıklığını azaltırken, bir dizi benzersiz fayda ve özellik sayesinde makine güvenilirliğini iyileştiriyor, bakım maliyetlerini düşürüyor ve duruş sürelerini azaltıyor.

Benzersiz tasarımı sayesinde yedek parçaların kolay değiştirilmesini sağlayarak güvenilirlik ve sağlamlığı yüzde 90'a kadar iyileştiriyor, entegrasyon ve devreye alma süresini yüzde 50'ye kadar hızlandırıyor.

Boyutu yüzde 40'a azaltan kompakt tasarımı sayesinde minimum kurulum alanına ihtiyaç duyuyor.

Kontakt aşınma teşhisi ve bobin düşük/aşırı gerilim algılaması sayesinde öngörücü bakım gerçekleştirilebiliyor. Benzersiz hesaplama yöntemi sayesinde aşınma düzeyi göstergesi, bobin düşük/aşırı gerilim göstergesi, dahili arıza göstergesi ve kontaktör açık ve kapalı durum göstergesi kullanılarak daha hassas durum bilgisi sağlanıyor, duruş süreleri önemli düzeyde azaltılıyor ve tesis operasyonu optimize ediliyor. Bu özellik, esnekliği ve çalışma süresini en üst düzeye çıkararak verimli tesis operasyonu sağlıyor.

Aşırı yük koruması, toprak hatası koruması ve faz dengesizliği koruması ile güvenli müşteri deneyimine imkan tanıyor.

Müşteri deneyimini iyileştiren teknik dokümanlar, teknik videolar, kılavuzların yanı sıra ürün orijinalliği kontrolü sağlayan seri numara sunuyor.

Gelişmiş yardımcı kontaklar (17V,1mA,10-8) sayesinde zorlu ortamlarda daha iyi güvenlik ve yoğun PLC girişli uygulamalara uyum sağlanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Evime haciz koydurdu""Evime haciz koydurdu"
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Temsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyorTemsa'nın çevreci otobüsleri İsrail yollarındaki sayısını artırıyor

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Aralık Pazartesi

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Aralık Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Artvin'de otomobilin çarptığı kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

İzmir'de damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder tedavi altına alındı

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti Antalya'da basınla buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

26. Gezici Film Festivali Sinoplu sinemaseverle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.