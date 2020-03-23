Schumacher ailesinde koronavirüs alarmı!

Sağlık durumu nedeniyle koronavirüsün risk teşkil ettiği gruba dahil olan Schumacher için ailesi alarm verdi.

Ailenin yaşadığı İsviçre'de şu ana kadar 2200'den fazla koronavirüs vakası ve buna bağlı 18 ölüm açıklandı.

Cenevre Gölü kenarında yaşayan Schumacher ailesi, Michael'ın virüsten korunması için ekstra tedbirler aldı.

KARANTİNA KORUMASI

Herhangi bir enfekte durumu yaşanmaması için Micheal'ın bir nevi karantina halinde ekstra korumaya alındığı ve ailenin de buna göre hareket edeceği bildirildi.

SONUCU KESİN ÖLÜM

Koronavirüsün Schumacher'e bulaşması halinde kesin ölümle sonuçlanabileceği ifade edildi.

7 yıldır yatağa bağlı olan Schumacher'in yeri sır gibi saklanırken 2 yıl önce İsviçre'de göl kenarında yaşadığı sızdırılmıştı.

Fransız Paris Match dergisinin haberine göre yıldız pilot Schumacher'in yakınları, "Michael, göl manzaralı güzel dağ panoramasına bakan tekerlekli sandalyeye konulduğunda ağlıyor" demişti.



