Scott Disick, 19 yaşındaki sevgilisi Amelia Gray Hamlin'in tangalı fotoğrafını paylaşınca tepki topladı

37 yaşındaki televizyon yıldızı Scott Disick ile 19 yaşındaki manken Amelia Gray Hamlin bir süredir aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkından ötürü sürekli hedefte olan ikili, her şeye rağmen ilişkilerine devam ediyor.

Amelia Gray Hamlin’in babası 69 yaşındaki aktör Hary Hamlin ile annesi 57 yaşındaki aktris Lisa Rinna’nın bu ilişkiye karşı oldukları biliniyor.

Scott Disick, 2005 – 2015 yılları arasında Kourtney Kardashian ile evliydi. Boşandıktan sonra 2017 ve 2020 yılları arasında 22 yaşındaki Sofia Richie ile birlikte oldu.

Bir dönem seks bağımlısı olduğu için tedavi gören Scott Disick, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından, genç kız arkadaşının sadece bir tanga ve sütyen giydiği fotoğrafını paylaştı. Scott, Instagram Hikayesi'nde onu ten rengi tanga içinde bir kitaplığa kadar uzanırken gösteren fotoğrafı, "Biraz daha yüksek, neredeyse orada" başlığıyla yayınladı.

Scott Disick’in paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti. Genç sevgilisinin uygunsuz fotoğrafını paylaştığı için eleştiri oklarının hedefinde olan Disick, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.



