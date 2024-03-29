Scoutium, Hollanda'daki ilk işbirliğini gerçekleştirdi! Dordrecht ile anlaşma sağlandı

Gerçekleşen anlaşma ile Scoutium, FC Dordrecht'in akademi düzeyinde oynadığı karşılaşmaları kayıt altına alarak, oyuncuların bireysel videolarını ve özel istatistiklerini hazırlayacak. Özel olarak hazırlanan aksiyon videoları ve tüm istatistikler kulüp yetkililerinin değerlendirmesine sunulacak. Aynı zamanda futbolcular da Scoutium uygulaması üzerinden kendi performanslarını, istatistiklerini, maç içi aksiyon videolarını ve gelişimlerini takip etme imkanına sahip olurken, Scoutium üyelerine sunulan marka iş birliklerinden de faydalanabilecekler.

Bu dijital dönüşüm projesiyle FC Dordrecht’in akademisindeki tüm oyuncuların performansları objektif verilerle takip edilecek. Futbolcu keşif sürecinde de antrenörlerin futbolcu adaylarını daha detaylı analiz etmesini sağlayacak olan Scoutium, FC Dordrecht’in akademisine yeni yetenekler kazandırılmasına da katkı verecek.

ALİ AKÇAY: ‘’GLOBAL VİZYONUMUZUN ADIMLARINI ATIYORUZ’’

Scoutium'daki büyüme ve yol haritası hakkında bilgiler veren Scoutium'un yönetici ortağı Ali Akçay, '’Globalleşme hedefimiz doğrultusunda FC Dordrecht ile yaptığımız bu anlaşma gerçekten mutluluk verici. Yenilenen iş modelimizi Hollanda'da da sergilemeye başladık. FC Dordrecht’e sağlayacağımız objektif veriler sayesinde hem kısa hem orta vadede genç yeteneklerin profesyonelliğe giden adımlarını çok daha doğru atacağına inanıyorum. Scoutium olarak, oluşturduğumuz teknolojik altyapıyla birlikte maç videolarından, o karşılaşmada oynayan tüm futbolcuların istatistiklerini, kişiselleştirilmiş videolarını ve maç notlarını çıkarıyoruz. Bu verileri web sitemiz üzerinden kulüp, mobil uygulamamız üzerinden de bireysel olarak futbolculara sunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde iş modelimizin her bölgeye rahat uygulanabilir bir sistem olduğunu görüyoruz. Amacımız hızla büyüyerek tüm dünyada keşfedilmemiş yetenek kalmamasını sağlamak.'' dedi.

HANS DE ZEEUW: ‘’SCOUTİUM TEKNOLOJİSİNİ ALTYAPIMIZA ENTEGRE ETMEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ’

FC Dordrecht'in genel müdürü Hans De Zeeuw, Scoutium teknolojisini akademilerinde görmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, ‘’Scoutium’un akademiler için sunduğu görüntülü analizler ve istatistikler sayesinde müthiş bir kolaylığa kavuşuyoruz. Maçlarımızı tek bir platformdan görebileceğiz. Oyuncularımızın gelişimlerini profesyonel olarak takip ederek yeni bir rekabet alanı da yaratıyoruz. Tüm oyuncular için çıkan istatistiksel veriler bize büyük kolaylık sağlayacak. Scoutium’un teknolojik altyapısını Rotterdam’da görmekten mutluyuz. Scoutium gibi yenilikçi bir teknoloji sistemini genç takımlarımızda görebilmek bize güç katacak’’ sözlerine yer verdi.

Altyapılarda ve spor okullarına odaklanarak yenilikçi teknolojisiyle akademilerdeki futbolcuların performanslarını görüntülü istatistiklerle analiz eden Scoutium, son olarak Türkgücü München, Galatasaray Futbol Okulları, Beşiktaş Futbol Akademisi, Real Madrid Foundation ve PSG Academy ile anlaşmıştı.





