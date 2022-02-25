Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak

Hollywood yıldızı Sean Penn, belgesel filmi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Zelenski görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımında "Ukrayna'daki savaşı ne kadar çok kişi bilirse, Rusya'yı durdurma olasılığı o kadar yüksek olur" dedi.

Basın toplantılarına katılan Penn, gazeteciler ve askerlerle de röportajlar gerçekleştiriyor. Ukrayna başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Sean Penn, birçok batılı liderin gösteremediği cesareti sergiliyor" denildi.

Penn daha önce de Meksikalı uyuşturucu karteli El Chapo'nun belgeselini çekmişti.

