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Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 28.04.2020 19:45 | Son Güncelleme

Arjantin'de herkesi şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Boca Juniors'lu yıldız futbolcu Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti

Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti

Ne yazık ki dünyanın her yerinde yaşanan kadına şiddet olaylarıyla ilgili son haber Kolombiya'dan geldi. Arjantinli Daniela Cortes, Boca Juniors'un Kolombiyalı futbolcusu Sebastian Villa'nın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı.

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"2 YIL BOYUNCA ACI ÇEKTİM"

Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes'in paylaştığı video sonrası Kolombiyalı futbolcuya tepki yağdı. Genç kadın, "Bunları paylaşmak zorundayım. Artık dayanamıyorum. 2 senedir beraberiz ve çok acı çektim. Belki değişir bekliyordum" dedi.

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"BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"

Sebastian Villa'nın tehditlerini de kayda alan Daniela Cortes, "Beni sürekli tehdit ediyor. Ailemi tehdit ediyor." dedi. Cortes ayrıca sürekli aşağılandığını ve acı çektiğini aktardı. Genç kadın ailesinin yanına gitmesine izin verilmediğini ve çok korktuğunu vurguladı.

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Lamentablemente me toca hacer esto hoy,porque ya no aguanto más!! Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó! Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Cuidad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro,hago esto por miedo porque este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez pero la realidad es otra.Un maltratador tanto físico como sicólogico , y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar,siento un dolor muy grande tener que estar en un país que no conozco y donde estoy sola sin Mi familia y no poder viajar y salir corriendo con miedo que pase algo con mi vida y la de mi familia. Este es el verdadero Sebastian villa ,el que maltrata mujeres,porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos,ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia por que el es capaz de hacer cualquier cosa no saben la clase de hombre que es...

Daniela Cortes M (@danicortesms)'in paylaştığı bir gönderi ()

SEBASTIAN VILLA'DAN AÇIKLAMA

Boca Juniorslu futbolcu, sevgilisi Daniela Cortes'e şiddet uyguladığı iddialarının doğru olmadığını, herhangi bir fiziksel şiddet ya da darp olmadığını, normal bir tartışma videosunun yayınlandığı aktardı.Villa, avukatlarla beraber bu suçlamalar için mahkemeye başvuracağını dile getirdi.


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