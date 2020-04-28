Sebastian Villa'nın kız arkadaşı darp edildiği görüntüleri ifşa etti

Ne yazık ki dünyanın her yerinde yaşanan kadına şiddet olaylarıyla ilgili son haber Kolombiya'dan geldi. Arjantinli Daniela Cortes, Boca Juniors'un Kolombiyalı futbolcusu Sebastian Villa'nın kendisine şiddet uyguladığını açıkladı.

"2 YIL BOYUNCA ACI ÇEKTİM"

Villa'nın sevgilisi Daniela Cortes'in paylaştığı video sonrası Kolombiyalı futbolcuya tepki yağdı. Genç kadın, "Bunları paylaşmak zorundayım. Artık dayanamıyorum. 2 senedir beraberiz ve çok acı çektim. Belki değişir bekliyordum" dedi.

"BENİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"

Sebastian Villa'nın tehditlerini de kayda alan Daniela Cortes, "Beni sürekli tehdit ediyor. Ailemi tehdit ediyor." dedi. Cortes ayrıca sürekli aşağılandığını ve acı çektiğini aktardı. Genç kadın ailesinin yanına gitmesine izin verilmediğini ve çok korktuğunu vurguladı.

SEBASTIAN VILLA'DAN AÇIKLAMA

Boca Juniorslu futbolcu, sevgilisi Daniela Cortes'e şiddet uyguladığı iddialarının doğru olmadığını, herhangi bir fiziksel şiddet ya da darp olmadığını, normal bir tartışma videosunun yayınlandığı aktardı.Villa, avukatlarla beraber bu suçlamalar için mahkemeye başvuracağını dile getirdi.



