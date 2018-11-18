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Sebastien Ogier üst üste 6. kez şampiyon

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.11.2018 13:49 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Avustralya'da yapılan 13. yarışında 5. olan Ogier, çekiştiği Neuville'in 22. etapta yarış dışı kalmasıyla 6. kez şampiyonluğa ulaştı.

Sebastien Ogier üst üste 6. kez şampiyon

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Avustralya'da düzenlenen son ayağını 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, peş peşe 6. kez şampiyon oldu. Şampiyonanın 24 etaptan oluşan, 316,3 kilometre uzunluğundaki 13. ve son mücadelesini, 2 saat 59 dakika 52 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.

Latvala'nın 32.5 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis'ten Hayden Paddon, ikinciliği, liderin 52.2 saniye arkasındaki Citroen Total Abu Dabi sürücüsü Mads Ostberg ise üçüncülüğü elde etti. Ralliyi 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Sebastien Ogier, şampiyonada 3 puan önünde olduğu Hyundai Shell Mobis pilotu Thierry Neuville'in 22. etapta yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Puanını 219'a çıkaran Ogier, 201 puanda kalan Neuville ve 181 puanlı Ott Tanak'ın (Toyota Gazoo) önünde art arda 6. defa mutlu sona ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
dünya ralli şampiyonası sebastien ogier Avustralya Thierry Neuville

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