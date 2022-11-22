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Şebeke dizisi için aranan kan bulundu! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldız oyuncusu....

22.11.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden iddialı yapımları ile gündeme gelen TRT Dijital'in yeni projesi Şebeke ortalığı kasıp kavuracak. Şebeke dizisi için hazırlıklar devam ederken başrol oyuncuları da belli oldu. Şebeke dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Furkan Palalı'ya partner aranıyordu ve aranan kan bulundu. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldız oyuncusu dizinin kadrosuna dahil oldu...

Şebeke dizisi için aranan kan bulundu! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldız oyuncusu....

TRT Dijital için çekilecek olan Şebeke dizisine dair detaylar netlik kazanmaya başladı. Ozan Uzunoğlu’nun yöneteceği dizi polisiye macera türünde olacak. Medya Fikir Klübü imzalı diziyi İbrahim Elma ve Kemal Çelik yazıyor. Dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.

Şebeke dizisinde başrol oynamaya hazırlanan Furkan Palalı'ya partner aranıyordu ve aranan kan bulundu. Dizinin başrol kadın oyuncusu da belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde 2 sezon boyuncu rol alan Pelin Karahan Şebeke dizinin kadrosuna dahil oldu.

pelin karahan

**PELİN KARAHAN KİMDİR?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Anne tarafından Selanik göçmenidir. Karahan, İlkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Aynı yıl Polis Koleji'ni kazandı. Daha sonra Polis Kolejini bırakıp Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’ne devam etti ve başarıyla mezun oldu.

Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme’den mezun oldu. Karahan, okul yıllarında çeşitli faaliyetlere büyük katılım gösterdi. İstanbul’a çalışmak için geldiğinde ek iş olarak çalışmak için Erberk Ajans’a kaydoldu. Bu ajans aracılığıyla Çağan Irmak ile Demirdöküm reklam filmini çekti.

Daha sonra Kavak Yelleri dizisinin seçmelerine katıldı ve Aslı rolüne seçildi. Reklamların devamı da geldi. Nestle Kit-Kat, Coca Cola Light, Ülker Royal Golf, Yedigün, Carrefour, Penti, Komili Şampuan, İpana reklam filmlerinde de oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Mihrimah Sultan'ı canlandırdı.


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