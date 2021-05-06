YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Seben Gölü sulama projesi tünelinde ışık göründü

Seben Gölü sulama projesi tünelinde ışık göründü

06.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklimi ve arazilerinin verimliliğiyle Bolu'nun meyve-sebze ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Seben ilçesinde, sulu tarımın yaygınlaşmasıyla hem üretim kapasitesinin hem de kalitenin artması bekleniyor

Bolu'da 2011 yılında tamamlanan ve Batı Karadeniz'in "en büyük" yapay sulama göleti olma özelliği taşıyan Seben Göleti'nin ilçedeki 32 bin dekarlık tarım arazisinin sulanması için hazırlanan proje kapsamında açılan tünelde ışık göründü.

Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzakta bulunan Taşlıyayla mevkisindeki çevre uzunluğu 22 kilometre olan ve 50 milyon metreküp su kapasitesine sahip Seben Gölü'nden ilçeye su götürülmesi için başlatılan kanal çalışmasında sona gelindi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaptığı yazılı açıklamada, "Seben Göleti Sulaması İşi"nde çift taraflı yürütülen tünel kazı ve destekleme çalışmasının tamamlandığını bildirdi.

Toplamda 1150 metre uzunluğunda açılan tünel ile Seben Göleti'nde bulunan suyun Seben Ovası'na sulama suyu olarak aktarılacağını belirten Metin, proje kapsamında 32 bin 800 dekar alanın sulanacağını açıkladı.

Metin, tünel kaplama işi hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra ilçeye su aktarılmaya başlanacağını aktararak şunları kaydetti:

"Ayrıca 21 milyon lira maliyetli boru ve malzeme alımı ihalesi de yapıldı. Projenin tamamlanmasıyla 186 kilometre sulama şebekesi döşenerek çiftçilerin modern sulama sistemleriyle tarım yapması sağlanacak. Seben Göleti sulama projesiyle 2021 fiyatlarında Bolu'muza ve ülke ekonomisine yıllık 25 milyon lira tutarında katkı sunulacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Bolu'da iki katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldiBolu'da iki katlı evde çıkan yangında hasar meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:39
Öğle
12:55
İkindi
16:47
Akşam
20:01
Yatsı
21:35

Bolu Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Kevser Eczanesi
Merkez
Mina Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.